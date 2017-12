5,6% din capitalul Socep, achiziţionat de Metachim Constanţa

Firma Metachim Constanţa (controlată de Stere Samara, unul dintre investitorii minoritari ai Socep) a intrat în acţionariatul operatorului portuar Socep, cumpărînd la Bursă 5,62% din titlurile acestuia, pentru 7,7 milioane lei (2,1 milioane euro). Titlurile au fost achiziţionate de la trei acţionari minoritari ai operatorului portuar, prin intermediul a patru tranzacţii speciale, la preţul de 0,4 lei, cu 6,38% peste ultima cotaţie de luni. Unul dintre vînzători a fost directorul general şi preşedintele Socep, Petrica Vîlcu, care a încasat 2,2 milioane lei (628.000 de euro), pentru 1,65% din acţiuni. Metachim are activităţi în comerţul produselor metalo-chimice. Reamintim că Socep are un capital de 34,3 milioane lei, divizat în 343,4 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei. Potrivit celor mai recente raportări, în acţionariatul Socep se mai regăsesc producătorul de materiale de construcţii Celco Constanţa (cu 31,32%), Stere Samara (cu 10,52%) şi SIF Oltenia (cu 7,15%). Pentru anul în curs, Socep preconizează venituri de 56 milioane lei, în creştere cu 17,1% faţă de nivelul de 47,7 milioane de lei din 2007, şi un profit brut în urcare cu 7,32%, la 4,1 milioane lei. Investiţiile programate de conducerea operatorului portuar pentru acest an se cifrează la 5,3 milioane lei.