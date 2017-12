56.000 de studenţi, cu banii luaţi şi fără diplome

Conducerea Universităţii „Spiru Haret” (USH) a decis să acţioneze în instanţă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), pe care îl acuză că a interpretat greşit decizia Curţii de Apel Bucureşti. USH şi Universităţile „Petre Andrei” şi „Apollonia” din Iaşi au fost scoase în afara cadrului legal (nemaifiind trecute în hotărîrea de Guvern anuală emisă de MECI), reprezentanţii Educaţiei luînd decizia de a nu mai elibera diplome pentru absolvenţii care au fost şcolarizaţi de instituţiile respective. Ca urmare a excluderii de pe lista instituţiilor acreditate/autorizate, cele două universităţi nu vor mai putea să facă înscrieri în acest an şi nu vor avea voie să organizeze admiteri sau examene de licenţă. „Este vorba de o hotărîre de Guvern pe care ministerul o emite anual şi care cuprinde toate structurile din fiecare universitate, care, fie funcţionează provizoriu, deci cu aprobare provizorie, fie sînt acreditate. E un demers ce trebuia făcut mai demult şi cred că e un gest de respect pentru sistemul de învăţămînt. Anul acesta, USH a cerut 56.000 de diplome. N-o să primească în continuare dreptul de a avea sigla ministerului pe nişte diplome care nu respectă legea. Universitatea nu a fost niciodată evaluată, nu a permis accesul evaluatorilor din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior (ARACIS/însărcinată cu evaluarea şi acreditarea programelor de studiu - n.r.) deşi avea ocazia să-şi facă evaluarea pe fonduri structurale. Nu pot să spun că e legal ceea ce nu e legal”, a declarat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. USH a mai acţionat în judecată MECI în 2007. Conducerea universităţii acuza ministerul că nu respectă legea învăţămîntului care prevede acreditarea specialităţilor şi nu a formei de învăţămînt. „Credem totuşi că doamna ministru a fost dezinformată. Vom acţiona în instanţă Ministerul Educaţiei. S-au făcut toate demersurile şi aşteptăm răspunsul”, a declarat şeful departamentului de comunicare al USH, George Nicolau. El a precizat că se vor face înscrieri din toamnă, va fi organizată admiterea şi se va susţine examenul de licenţă: „Universitatea este înfiinţată prin legea înfiinţării facultăţilor din 2002 şi nicio ordonanţă de urgenţă sau o hotărîre de Guvern nu poate abroga o lege. Toate specializările Universităţii „Spiru Haret” sînt acreditate şi funcţionează perfect legal”. La nivelul judeţului Constanţa, sînt înscrişi pe listele USH 18.000 de studenţi şi masteranzi. Potrivit rectorului USH Constanţa, Olga Duţu, activitatea în noul an universitar se va desfăşura normal: „Am cîştigat în instanţă procesul împotriva Ministerului Educaţiei privind respectarea legii învăţămîntului. Ne vom continua activitatea în mod normal. În România încă se interpretează greşit legea autonomiei universităţilor. În ceea ce priveşte diplomele, acestea vor purta antetul universităţii. Vor fi recunoscute pentru că USH este înfiinţată legal şi are toate specializările acreditate”.

41 din cele 49 de specializări de la „Spiru” nu sînt acreditate/autorizate

Cu peste 300.000 de studenti, USH scoate, în fiecare an, tot atîtia absolventi cît toate universitatile românesti de stat la un loc. Metoda prin care universitatea a ajuns la aceasta cifra de scolarizare este simpla: a deschis formele de învatamînt la distanta si la frecventa redusa pentru toate specializarile care functionau conform legii, fara a mai depune însa dosarele de acreditare pentru noile pachete astfel formate. Tocmai aceasta este si marea problema a universitatii. 90% dintre programele de învatamînt la distanta pe care le ofera candidatilor nu au nici acreditare si nici autorizare din partea ARACIS. Situatia este cu atît mai grava cu cît majoritatea covîrsitoare a studentilor sînt scolarizati de USH prin învăţămînt la distanţă (ID). În conditiile în care universitatea nu va trece cele 41 din cele 49 de programe ID prin filtrul evaluarii, astfel încît sa primeasca avizul legal de functionare, nu va primi nici diplome pentru absolventii respectivelor forme de învatamânt. Specializarile la ID care nu au aprobare sau acreditare sînt: limbi straine, drept, administratie publica, educatie fizica, afaceri internationale, management, filosofie, studii culturale, jurnalism, comunicare, sociologie, psihologie, pedagogie muzicala, geografie, geografia turismului, matematica, informatica, management (Brasov), administratie publica (Brasov), drept (Brasov), contabilitate (Constanta), drept (Constanta), administratie publica (Constanta), finante si banci (Constanta), management (Constanta), contabilitate (Craiova), finante si banci (Craiova), afaceri internationale (Craiova), drept (Craiova), administratie publica (Craiova), contabilitate (Câmpulung Muscel), finante si banci (Cîmpulung Muscel), administrarea afacerilor (Cîmpulung Muscel), psihologie (Brasov), pedagogie (Brasov), drept (Rîmnicu Vîlcea), contabilitate (Rîmnicu Vîlcea), finante si banci (Rîmnicu Vîlcea), finante si banci (Blaj), administrarea afacerilor (Blaj) si informatica (Blaj). Pe lînga acestea, alte 29 de programe la frecventa redusa din cele 47 oferite de USH se afla în aceeasi situatie: limbi straine, administratie publica, educatie fizica, marketing, afaceri internationale, contabilitate, management, finante si banci, studii culturale, comunicare, sociologie, psihologie, geografie, geografia turismului, matematica, informatica, contabilitate (Constanta), management (Constanta), administratie publica (Constanta), drept (Brasov), psihologie (Brasov), pedagogie (Brasov) afaceri internationale (Craiova), drept (Craiova), administratie publica (Craiova), administrarea afacerilor (Cîmpulung Muscel), drept (Rîmnicu Vîlcea), administrarea afacerilor (Blaj) si informatica (Blaj).