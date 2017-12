56,36% din elevi nu iau 5 la evaluare

Nenumăratele experimente făcute de-a lungul anilor asupra sistemului românesc de învăţământ nu au rămas fără consecinţe: în prezent, nivelul de pregătire al elevilor (exceptând unităţile de elită care au olimpici naţionali şi internaţionali) este dezastruos. O dovedesc (dacă mai era nevoie de dovezi suplimentare după rezultatele obţinute de liceeni la ultimele sesiuni ale Bac-ului) notele luate de elevii constănţeni din clasa a VIII-a la testele la limba şi literatura română şi matematică din cadrul simulării examenului de evaluare naţională, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa la începutul lunii decembrie (4 şi 6 decembrie). „A fost prima simulare organizată după 3-4 ani de pauză. Nu înţeleg de ce nu a mai fost organizată, pentru că nu presupune un efort deosebit. A fost un exerciţiu binevenit, în urma căruia au fost depistate mai multe zone în care trebuie să intervenim, de la completarea casetei cu datele de identificare ale elevului, până la corectarea carenţelor de pregătire ale elevilor”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. dr. Răducu Popescu. Imaginea conturată de rezultatele elevilor constănţeni este sumbră: 75,25% din elevi au luat note sub 5 la testul la matematică şi 32,33% nu au luat note de trecere la proba la limba şi literatura română.

NOTE DE 1 LA LIMBA ROMÂNĂ „Chiar dacă la proba la limba şi literatura română procentul de promovabilitate este mai mare decât la matematică (67,67% faţă de 24,75%), ne îngrijorează cei 192 de elevi care au luat note cuprinse între 1 şi 1,99. Nu este firesc ca la această disciplină să obţii asemenea note. Vom face o vizită în respectivele şcoli pentru a vedea dacă responsabilitatea pentru notele obţinute aparţine elevilor sau profesorilor”, a declarat inspectorul de limba şi literatura română din cadrul ISJ, prof. Cristina Ivan. A existat, totuşi, şi un elev care a reuşit performanţa de a obţine nota 10 la această probă: Ruxandra Nicolae, de la Cambridge School of Constanţa (Şcoala Cambridge din Constanţa, unitate particulară). Şi la matematică, în ciuda rezultatelor extrem de slabe ale majorităţii elevilor, au existat şi două excepţii, doi elevi de la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa care au obţinut punctajul maxim: Ştefan Tudose şi Aydan Ali. „Subiectele au respectat programa şcolară, parcurgând materia studiată până în prezent. Simularea a fost un duş rece pentru elevi, părinţi şi profesori. Nu am vrut să arătăm rezultate cosmetizate, am vrut să arătăm nivelul real al elevilor la această dată şi să vedem ce putem face pentru ca la evaluare rezultatele să fie mult mai bune”, a declarat prof. dr. Popescu. El a precizat că măsurile pentru remedierea carenţelor din pregătirea elevilor vor putea fi luate atât la nivel de unitate de învăţământ şi de clasă, prin organizarea de ore suplimentare, cât şi la nivel individual, prin teme suplimentare pentru elevii cu probleme. Potrivit inspectorului general adjunct din cadrul ISJ, prof. Adriana Oprea, în semestrul II urmează să fie organizată o nouă simulare pentru evaluare, precum şi simulări pentru examenul de bacalaureat.