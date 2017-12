58 de împrumuturi într-o singură zi la Casa de Ajutor Reciproc

Cu câteva zile înainte de sărbătoarea Paştelui, pensionarii fac mai multe drumuri la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP), asociaţie care numără la Constanţa peste 13.000 de membri. Preşedintele CARP, Corneliu Enăchescu, spune că bătrânii sunt mai puţin interesaţi de masa festivă şi mai preocupaţi să îşi plătească datoriile la întreţinere şi să îşi cumpere medicamentele fără de care nu pot trăi. „Trăim cu impresia că pensionarii se împrumută pentru a cumpăra carne de miel sau de purcel. Bătrânii care vin la noi renunţă prima dată la mâncare şi se împrumută pentru a-şi plăti datoriile, dar şi să-şi cumpere medicamente. Cei mai mulţi sunt bolnavi”, spune Enăchescu. Pensionarii se mulţumesc cu puţin, deci cheltuielile cu masa de Paşte sunt mici: un cozonac, câteva ouă roşii şi două kilograme de carne.

Persoanele care apelează la împrumuturi prin CARP au avantajul că pot primi de trei ori cotizaţia (care este cel puţin 1% din pensie) chiar din momentul în care se înscriu, bani pe care îi pot returna în 24 de luni cu o dobândă de 10% pe lună. În CARP, fluxul de membri nu este acelaşi, fiind completate adeziuni şi renunţări permanente, dar sunt şi membri care iau împrumuturi constant, imediat ce achită ratele creditului precedent.

POTRIVIT LUI ENĂCHESCU, 60% DINTRE MEMBRII CARP AU PENSII ÎNTRE 350 ŞI 500 DE LEI, IAR RESTUL AU PENSII DE PÂNĂ ÎN 1.200 DE LEI.

Reprezentanţii CARP spun că sunt mulţi pensionari care cer împrumuturi, însă sumele pe care le iau nu sunt importante, puţine persoane împrumutând sume mai mari de 3 - 4.000 de lei. „Doar luni am acordat 58 de împrumuturi, dintre care numai patru au fost de peste 4.000 de lei, restul fiind de până în 2.000 de lei. Oamenii încearcă să plătească mai repede datoria, în 10 - 14 rate, pentru că astfel mai pot lua un nou împrumut”, spune reprezentantul CARP. În situaţia în care pensionarii nu mai reuşesc să achite ratele, CARP îşi recuperează banii apelând la Casa de Pensii. Mai exact, se pune poprire pe o treime din venitul rău-platnicului. În prezent, potrivit CARP Constanţa, peste 100 de persoane sunt în această situaţie.

BĂTRÂNII TRĂIESC DINTR-UN ÎMPRUMUT ÎNTR-ALTUL Sunt pensionari care spun că, în perioada sărbătorilor, un împrumut de la CARP este modalitatea prin care pot să simtă că este un moment mai festiv şi să se pregătească adecvat. „Astăzi am venit să plătesc rata pentru împrumutul soţiei şi cotizaţia mea, pentru că vreau să iau un nou avans când termin de plătit ratele. Am luat, la sfârşitul anului trecut, vreo 2.000 de lei pentru cheltuieli de zi cu zi, acum urmează să mai fac o rată. În ultimii patru ani am împrumutat şi achitat mai multe credite”, a spus un pensionar care aştepta să plătească la casierie. Un alt membru CARP spune că a venit să gireze împrumutul unei vecine, femeie bătrână care are un venit foarte mic şi care are nevoie de bani în această perioadă: „Am venit să o ajut pentru că are nevoie de bani. Nu mi-e teamă că nu va plăti, pentru că este corectă şi nu va întârzia cu plata”.

Precizăm că Guvernul României a anunţat că toate pensiile vor fi plătite, în această lună, înainte de Paşte. La iniţiativa ministrului Muncii, Rovana Plumb, cei 5,3 milioane de pensionari care figurează în sistemul de pensii vor primi banii până pe 18 aprilie.

ALŢII ÎŞI DUC BUNURILE LA AMANET Dacă bătrânii au soluţia CARP, salariaţii apelează fie la CAR-urile care încă mai funcţionează în cadrul unităţilor unde profesează, fie la casele de amanet. Este adevărat că ultima variantă nu mai este chiar aşa de solicitată. Astfel, dacă în anii trecuţi, pentru o masă de sărbătoare mai îmbelşugată, unii constănţeni preferau să îşi amaneteze unele echipamente electronice/electrocasnice sau bijuterii, în acest an nu au mai apelat în număr mare la această soluţie. „În general, oamenii apelează la amanete ca ultimă soluţie atunci când au nevoie urgentă de bani. Mai sunt câteva zile în care e posibil să crească numărul de contracte”, a spus lucrătoarea unei case de amanet din Năvodari. Cele mai frecvente obiecte amanetate sunt bijuteriile de aur, telefoanele smart şi laptopurile.