Creştin ortodocşii din întreaga lume prăznuiesc, pe 6 ianuarie, Boboteaza sau Botezul Domnului. În ajunul sărbătorii, respectiv sâmbătă, 5 ianuarie, Înaltpreasfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa. La ora 8.30, Ierarhul Tomisului va oficia prima Slujbă de Sfinţire Mare a apei. Apa sfinţită (aghiazma) urmează să fie îmbuteliată în peste 100.000 de PET-uri pregătite pentru constănţeni. Pe 6 ianuarie, începând cu ora 8.45, la Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” va avea loc Sfânta Liturghie, săvârşită de IPS Teodosie. După slujbă, la ora 11.30, clerul şi credincioşii vor porni în procesiune, ca în fiecare an, spre faleza Cazinoului Constanţa, unde va fi oficiată o nouă slujbă de sfinţire a apei. Potrivit tradiţiei, Ierarhul Tomisului va arunca în apa mării cruci ce vor fi recuperate de tineri curajoşi. Nu trebuie uitate nici tradiţiile din popor specifice de Bobotează. Se spune că, în ajun, fetele nemăritate trebuie să postească, iar noaptea să-şi pună busuioc sub pernă pentru a-şi visa ursitul. Se mai spune că fetele care cad pe gheaţă în ziua de Bobotează pot fi sigure că se vor mărita în acel an. Se spune că toate apele pământului sunt sfinţite pe 6 ianuarie.