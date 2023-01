6 lucruri de care sa tii cont cand alegi o casa de pariuri

Casele de pariuri online sunt foarte populare in momentul de fata in Romania. Astfel, majoritatea celor pasionati de pariuri sportive aleg acum sa isi plaseze biletele direct pe internet. Aceste platforme de pariuri sportive online ofera clientilor o multime de avantaje si tocmai de aceea sunt atat de cautate.

Daca esti la primul contact cu pariurile sportive sau daca pur si simplu te intrebi cum sa alegi o agentie online perfecta pentru tine, atunci informatiile urmatoare iti vor fi de mare folos. Iti voi prezenta cele mai importante aspecte pe care sa le urmaresti cand alegi o casa de pariuri de pe internet.

1. Licenta ONJN

Cel mai important lucru este sa alegi numai case de pariuri online cu licenta din partea ONJN. Este o chestiune obligatorie prin lege ca romanii sa se distreze la pariuri si alte jocuri de noroc numai pe platformele licentiate.

Daca nu respecti acest lucru risti sa primesti o amenda de pana la 10.000 lei, asta pe langa faptul ca informatiile tale personale, precum si banii depozitati in cont nu sunt in deplina siguranta.

Este foarte simplu sa afli daca o agentie este licentiata. Trebuie sa gasesti pe pagina acesteia, de obicei in subsolul site-ului, numarul licentei de functionare si data de valabilitate.

In plus, poti sa consulti si pe site-ul celor de la ONJN lista cu operatorii acceptati. Poti sa citesti informatii si pareri despre FavBet pentru a afla detalii despre o agentie licentiata foarte apreciata la noi in tara.

2. Bonusurile si promotiile

La pariuri online este important sa ai un buget cat mai mare la dispozitie. Cum nu multi pariori romani isi permit sa depuna sume prea mari in cont, ofertele promotionale vin in ajutor in acest sens. De aceea este util sa tii cont si de bonusurile pe care le poti incasa atunci cand alegi o casa de pariuri online.

Trebuie ca agentia sa iti ofere atat un bonus de bun venit consistent, dar sa iti puna la dispozitie si ulterior diverse promotii de care sa beneficiezi. Astfel vei putea primi bani in plus la depunere, pariuri gratuite sau uneori chiar si bonus fara depunere, iar toate aceste oferte iti vor fi de mare folos.

3. Oferta de pariere pre-meci si live

Pentru a beneficia de o experienta de joc cat mai buna trebuie sa ai la dispozitie o oferta de pariere generoasa. Asadar, agentia la care vrei sa te inregistrezi trebuie sa acopere cat mai multe evenimente sportive si in acelasi timp sa iti puna la dispozitie si optiuni variate de pronosticuri. In acest fel tu vei putea face mai usor alegerile castigatoare.

Analizeaza atat oferta pre-meci, cat si cea live, pentru ca ambele sectiuni de pariere sunt la fel de importante si cu siguranta vei plasa si tu pariuri in cadrul amandurora.

Pe langa optiunile clasice de pronosticuri, in ziua de astazi cele mai bune agentii iti ofera o multime de pariuri speciale interesante, la care merita din plin sa ai si tu acces.

4. Aplicatiile pentru mobil

Daca stii ca vei paria mult de pe telefonul mobil, atunci este foarte util sa te orientezi catre o agentie care ofera aplicatii dedicate pentru Android sau iOS. Astfel de programe iti vor oferi un acces facil la oferta de pariere, astfel ca prin doar cateva click-uri vei putea juca biletele dorite de oriunde te-ai afla.

In plus, cele mai bune aplicatii iti vor oferi si o serie de functii utile, cum ar fi notificari personalizate (despre meciurile tale favorite si biletele plasate), logarea prin amprenta, bonusuri exclusive si multe altele.

5. Cash Out si streaming live

Doua functii extrem de folositoare disponibile la pariuri online sunt cele de Cash Out si streaming live. Eu unul iti sugerez sa alegi o agentie de pariuri care ti le ofera pe ambele.

Cu ajutorul Cash Out vei putea inchide oricand vrei biletele plasate, in timp ce streamingul live iti va permite sa urmaresti meciuri in direct chiar pe platforma de pariuri live a agentiei, totul fiind complet gratuit.

6. Opinii si pareri ale jucatorilor

Un alt lucru ce se poate dovedi util in alegerea unei case de pariuri de pe internet este sa citesti recenzii si pareri ale jucatorilor despre respectiva platforma. In acest fel iti poti face o idee de ansamblu asupra agentiei si poti vedea ce experiente au avut alti romani pe acel site de pariuri.

Pe langa cele 6 criterii amintite mai sus, poti sa tii cont si de metodele de plata disponibile si de valoarea cotelor. Avand in minte aceste aspecte prezentate cu siguranta vei putea alege mai usor o agentie online la care sa pariezi si in plus vei face o alegere ideala pentru tine.