60 de ani de căsnicie

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, sărbătoreşte 60 de ani de la căsătoria cu soţia sa, Nina: “Este o viaţă. O viaţă pe care am parcurs-o împreună, într-un cadru benefic pentru amândoi. Am constituit de la început o pereche sudată, unită, bazată pe o afecţiune solidă, care a rezistat timpului. Este o performanţă. Cred că merităm amândoi medalii de rezistenţă”. Fostul şef de stat a spus că secretul acestei căsnicii de durată a fost întâlnirea fericită, bazată pe o afecţiune reală: “A rezistat această căsnicie pentru că a fost bazată pe afecţiune dezinteresată, fără chestiuni ascunse”. Iliescu a mărturisit că are foarte multe amintiri, care încep chiar de la prima întâlnire. Despre nunta sa, el a afirmat că a fost modestă, fără lăutari, la care au participat doar câţiva membri ai celor două familii. La începutul lunii martie, cu prilejul aniversării zilei sale de naştere, Ion Iliescu spunea despre căsnicia sa de 60 de ani: “Însuşi faptul în sine arată o rezistenţă extraordinară din partea ambilor, mai ales din partea ei, pentru că a fost supusă unui regim de viaţă care mi-a fost mie impus. Şi n-a fost simplu. Dar asta a arătat tăria afecţiunii noastre care ne-a ţinut alături”.