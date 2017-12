60 de căsătorii cu primă de 200 de euro

Într-o ţară normală, generaţia vîrstnică şi statul au rolul de a pregăti terenul pentru viitorul celor tineri. Momiţi cu promisiuni triumfaliste despre mersul reformelor şi schimbarea la faţă a României sau doar dezamăgiţi de un sistem politic şi social care nu le mai reprezintă interesele, tinerii pleacă din ţară. Aşa s-a ajuns că o naţiune întreagă îşi doreşte acum să emigreze. Totuşi, în primul an al integrării europene statul îşi întoarce timid faţa către tineri şi încearcă să îi ţină în ţară. De acum îndrăgostiţii sînt încurajaţi să-şi pună pirostriile şi nu oricum, ci pe bani. Cei care se încumetă să recurgă la acest gest eroic pentru prima data în viaţa lor primesc 200 de euro din partea statului. Potrivit legii 396/2006, de sprijinul financiar beneficiază doar familiile care au domiciliul sau reşedinţa în România, indiferent de cetăţenia lor, banii urmînd a fi acordaţi unuia din soţi, după semnarea documentelor. Isteria creată de posibilitatea unui cîştig suplimentar a ajuns şi la Constanţa, pe lîngă numeroşii cetăţetni de etnie rromă sau concubinii care au dorit să-şi legalizeze astfel relaţiile, numeroşi tineri trecînd pragul ofiţerului Stării Civile. "Banii sînt acordaţi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin intermediul instituţiilor din teritoriu. Dacă pentru cuplurile de rromi este un lucru benefic, mai ales că aceştia îşi înregistrează statutul civil, făcînd astfel dovada actelor de identitate, mulţi au considerat că acesta este un bun prilej de a face bani. Cele mai multe căsătorii au fost oficializate în prima jumătate a lunii ianuarie, cînd 60 de cupluri constănţene au hotărît să-şi unească destinele, obţinînd şi bonificaţiile de 200 de euro", a declarat directorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Constanţa, Daniela Dragomir. Ţinînd cont că tarifele practicate de agenţiile care organizează nunţi depăşesc cu mult posibilităţile unor tineri aflaţi la început de drum, banii statului nu par să-i ajute prea mult pe aceştia. Şi totuşi, cînd vine vorba de stimulente financiare, mai ales că naşul de la stat oferă mai mult decît pensia unui agricultor pe un an întreg, imaginaţia românului nu cunoaşte limite. "Pentru mulţi stimulentul financiar reprezintă o modalitate prin care oamenii încearcă să bucure de acest început în doi, pentru alţii sînt bineveniţi în cumpărarea alimentelor, însă au fost şi situaţii mai puţin obişnuite. Din discuţiile purtate cu colegii din ţară am înţeles că un bătrîn de 82 de ani s-a căsătorit pentru a folosi prima de 200 de euro în cazul în care acesta va fi înmormîntat", a mai declarat Daniela Dragomir.