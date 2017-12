Banca Comercială Română (BCR) a acordat, de la începutul acestui an, în medie, câte 60 de credite „Prima Casă” pe zi, iar suma totală aprobată pentru finanţare de la lansarea programului a ajuns la 333 de milioane euro, a anunţat instituţia de credit. BCR a acordat credite pentru achiziţionarea sau construirea a peste 6.300 de locuinţe prin programul „Prima Casă”, în valoare de peste 255 milioane de euro, şi a aprobat financiar încă alte 1.600 de dosare, în sumă de peste 78 milioane euro. În plus, BCR are în curs de aprobare aproximativ 830 de dosare, în valoare de 33 de milioane de euro. Banca îşi va anunţa direct toţi clienţii care au dosare aprobate financiar că trebuie să încheie antecontractul de vânzare-cumpărare până la jumătatea lunii februarie.