60 de poliţişti din New York vor fi echipaţi în următoarele zile cu minicamere video

Şaizeci de poliţişti din New York vor fi echipaţi în următoarele zile cu minicamere de luat vederi, în cadrul unui program-pilot care va dura trei luni, anunţă autorităţile locale, citate de AFP. Minicamerele plate vor fi ataşate pe vestele poliţiştilor, urmând să filmeze activităţile acestora. "Proiectul vizează îmbunătăţirea încrederii între poliţie şi comunităţi", explică autorităţile din New York. "Este o modalitate de a conferi transparenţă şi responsabilitate", a declarat primarul din New York, Bill de Blasio. Poliţia din New York are 35.000 de agenţi. Programul-pilot a fost lansat în contextul tensiunilor dintre poliţie şi comunităţi după violenţele izbucnite în orăşelul Ferguson (statul Missouri), unde un poliţist alb a împuşcat mortal un adolescent de culoare.