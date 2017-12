60% din decese, cauzate de boli cardiovasculare

Bolile cardiovasculare dau, în continuare, mari bătăi de cap medicilor. Tot mai multe persoane sunt depistate cu boli de inimă şi, contrar acestei situaţii, pacienţii nu au grijă de sănătatea lor. Pe de altă parte, nici statul nu pune prea mare preţ pe tratarea bolnavilor. România alocă cei mai puţini bani pentru îngrijirea bolnavilor, aprox. 48 euro/persoană/an. Astfel, ţara noastră pierde, anual, 2,5 miliarde euro rezultate din scăderea productivităţii în cazul bolnavilor care nu mai pot munci din cauza stării de sănătate precare sau a membrilor familiei care sunt nevoiţi să rămână acasă să îi îngrijească.

BOLILE CARDIOVASCULARE REPREZINTĂ PRINCIPALA CAUZĂ DE DECES ATÂT ÎN ROMÂNIA, CÂT ŞI ÎN EUROPA, POTRIVIT ULTIMULUI RAPORT AL SOCIETĂŢII EUROPENE DE CARDIOLOGIE.

Raportul făcut public anul trecut relevă că, anual, 60% dintre decesele înregistrate în România au fost cauzate de boli cardiovasculare, 18% de diferite forme de cancer, iar 5% de boli respiratorii, precizează Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM). Astfel, Ziua Mondială a Sănătăţii, care se celebrează pe 7 aprilie, este dedicată controlului tensiunii arteriale, unul din factorii de risc pentru bolile cardiovasculare. „Dintre bolile cronice, cele cardiovasculare sunt cele mai uşor de prevenit şi, paradoxal, cele care cauzează cele mai multe decese la nivel naţional, european şi global”, a declarat director executiv adjunct al ARPIM, Dan Zaharescu.

„STATISTICILE PLASEAZĂ ROMÂNIA PE LOCUL 3 LA NIVEL EUROPEAN LA CAPITOLUL DECESELOR CAUZATE DE BOLI CARDIOVASCULARE, DUPĂ BULGARIA ŞI UCRAINA. LA POLUL OPUS SE SITUEAZĂ DANEMARCA, FRANŢA ŞI ISRAEL, UNDE MAI PUŢIN DE 30% DINTRE DECESE AU CAUZE CARDIOVASCULARE”, A DECLARAT DAN ZAHARESCU

Reprezentantul ARPIM are speranţa că statisticile se vor schimba şi că sănătatea pacienţilor cardiovasculari va putea fi îmbunătăţită odată cu actualizarea listei de medicamente compensate planificată pentru luna iulie a acestui an. „Încă din 2008, când s-a realizat ultima actualizare a listei, au fost lansate în Europa mai multe tratamente inovatoare, mai eficiente şi mai bine tolerate care încă nu sunt disponibile pacienţilor români. Şi investiţiile în descoperirea de noi terapii pentru bolile cardiovasculare continuă. Conform ultimului raport, la nivel global, peste 450 de medicamente sunt în diferite stadii de cercetare şi dezvoltare pentru bolile cardiovasculare. În momentul în care acestea vor primi autorizare de punere de piaţă şi vor fi disponibile şi în Europa, sperăm ca autorităţile române să le facă accesibile pacienţilor români în cel mai scurt timp”, a adăugat Zaharescu. Din categoria bolilor cardiovasculare, cea mai des întâlnită este ateroscleroza, aceasta fiind şi una dintre cele mai frecvente cauze ce determină obstrucţia fluxului de sânge în arterele importante la nivelul cordului, creierului şi membrelor inferioare. Ateroscleroza este una dintre cauzele ce determină boala ischemică coronară, boala arterială periferică sau accidente vasculare cerebrale. Boala ischemică coronară se manifestă prin durere la nivelul pieptului, iar în cazul unei forme mai grave poate determina un infarct, în timp ce boala arterială periferică se manifestă prin durere la mers şi se poate complica în evoluţie cu ulceraţie, necroză sau cangrenă. Datorită progreselor medicinei, atât în ceea ce priveşte terapia medicamentoasă cât şi aparatura medicală, aceste afecţiuni pot fi ţinute astăzi sub control.

TOT MAI MULŢI BOLNAVI DE INIMĂ LA CONSTANŢA Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, dr. Constantin Dina, a declarat că bolile cardiovasculare cerebrovasculare, în 2011, erau în număr de 9.523, din care 345 decese, în vreme ce în 2012 acestea au ajuns la 9.910, din care 372 decese. O creştere s-a putut observa şi în cazul bolnavilor cu hipertensiune arterială. Astfel, dacă în 2011 numărul bolnavilor era de 60.673, cu 827 decese, în 2012 numărul a ajuns la 61.516, din care 1.234 decese. Creşteri sunt înregistrate şi în cazul cardiopatiilor ischemice (23.169 - fără decese, în 2011, la 23.747 - cu 824 decese, anul trecut). O scădere s-a semnalat la incidenţa cord pulmonar cronic. Astfel, dacă în 2011 erau înregistraţi 872 de bolnavi, cu 95 decese, în 2012 numărul este de 781, cu 29 decese.

PREVENŢIE În cazul bolilor cardiovasculare prevenţia este esenţială, potrivit specialiştilor. Dan Zaharescu spune că putem vorbi despre două tipuri de prevenţie. „În primul rând, controlul medical regulat, stilul de viaţă echilibrat şi mişcarea pot preveni apariţia bolilor cardiovasculare. Apoi, în cazul pacienţilor cu tensiune arterială ridicată sau cu un nivel crescut al colesterolului sau cu diabet, prevenţia constă în monitorizarea continuă a acestor factori de risc şi administrarea cu rigurozitate a tratamentului prescris de medic”, a explicat Zaharescu.