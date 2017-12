600 de locuri de muncă disponibile în industria ospitalităţii

Hotelierii greci caută personal calificat în România la noul Târg de joburi Work&Travel Grecia 2013 organizat în Bucureşti, în zilele de 3, 9 şi 10 martie 2013, punând la dispoziţia tinerilor români peste 600 de locuri de muncă din industria ospitalităţii. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, agenţia de recrutare US Travel, târgul se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în afara graniţelor ţării, în meseriile de ospătar, barman, recepţioner, valet, cameristă, maseur, ajutor bucătar şi bucătar, pentru hoteluri şi resorturi exclusiviste de 4 şi 5 stele. Durata contractului de muncă este între 3 - 7 luni, salariile încadrându-se între 450 - 600 euro în funcţie de postul ocupat şi de experienţa. Masa şi cazarea vor fi asigurate de către angajator. Candidatul ideal trebuie să aibă între 18 şi 35 ani, cu sau fără experienţă în domeniul HORECA şi cunoştinţe de limba engleză la nivel conversaţional. În cadrul acestui târg, participanţii vor avea acces la toate detaliile privind programul Work&Travel Grecia direct de la hotelierii greci şi vor avea parte de interviuri directe cu angajatorul. US Travel este o organizaţie care se adresează tinerilor, în special studenţilor dornici de un schimb cultural internaţional de tip Work and Travel, Work&Study, Teach in sau Internship. Compania de recrutare pune a dispoziţia tinerilor locuri de muncă în SUA şi Canada, dar şi în Spania, Grecia, Marea Britanie, Islanda sau Franţa. Din 2013 au fost introduse programele Teach in Thailanda, Work&Travel Islanda, Work&Travel Mexic, Work in Singapore.