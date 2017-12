6.000 de navigatori români îşi petrec sărbătorile pe mare

După obicei, şi în acest sfârşit de an, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a organizat sâmbătă, 21 decembrie, serbarea pomului de Crăciun la sediul Clubului Marinarilor. Cu acest prilej, copiii navigatorilor români l-au primit pe Moş Crăciun intonând colinde. Făcând o retrospectivă a acestui an, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN şi reprezentantul pentru România al Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), a declarat că numărul navigatorilor încă în activitate a crescut anul acesta cu 200 faţă de anul trecut. La sfârşitul acestui an, sunt activi aproape 12.000 de navigatori, dintre care aproape 8.500 de ofiţeri. În schimb, numărul marinarilor nebrevetaţi este de 3.500, cu 81 mai puţini decât în 2012. Însă, pe lângă aceşti navigatori, mai există şi alte categorii. Este vorba de cei care au contract semnat la doi-trei ani, (3.000 de ofiţeri), cei de pe navele Ro-Ro şi pasagere (10.000 de marinari) sau marinarii care îşi reînnoiesc brevetele la cinci ani (6.000 de persoane). În această categorie mai intră şi navigatorii nebrevetaţi - 1.100 de persoane. Potrivit lui Mihălcioiu, SLN are 4.750 de membri de sindicat, cu 415 mai mulţi decât anul trecut. “Gradul de sindicalizare a ajuns la 40%, ceea ce înseamnă că, în acest an, numărul membrilor de sindicat a crescut cu 4%. Ţinta noastră era de 5.000 de membri, însă am ajuns doar la 4.750, dar cred că este o cifră bună şi că activitatea noastră i-a făcut pe oameni să înţeleagă că trebuie să aibă o muncă acoperită de o organizaţie reprezentativă la nivel mondial”, a spus liderul SLN. El a mai precizat că în prezent sunt îmbarcaţi 6.000 de navigatori români, care îşi vor petrece sărbătorile pe mare. Lor li se adaugă alte 4.000 de persoane angajate ca personal auxiliar.

PROBLEME Liderul ITF a spus că 2013 a fost un an greu pentru navigatorii români. „Avem un foarte mare număr de navigatori abandonaţi, un foarte mare număr de navigatori care au fost în situaţii dificile, de neplată, pentru o perioadă lungă de timp şi care au fost într-o situaţie deosebită vizând libertatea lor, neputând să meargă acasă la terminarea contractului”, a declarat Mihălcioiu. În prezent, 43 de navigatori români se află pe nave abandonate în diferite porturi ale lumii, iar 56 de marinari aflaţi pe nave în lichidare şi-au primit salariile restante de mai bine de şase luni şi se vor întoarce acasă luna viitoare. Din fericire, în acest an nu au fost înregistrate cazuri de nave cu marinari români la bord reţinute în Somalia, cunoscută ca zonă de piraterie. La capitolul salarii restante, Mihălcioiu a spus că, în acest an, s-a recuperat de la armatori o sumă-record de 2.350.000 de dolari, din care 830.000 dolari reprezintă drepturi cuvenite marinarilor români şi neplătite în timpul voiajelor. În ceea ce priveşte perspectivele pentru anul viitor, liderul sindical a declarat că îşi propune să implementeze politica ITF Mexico City, un standard echivalent pentru toate sindicatele navigatorilor din lume, dar şi pachete de servicii pentru navigatori. De asemenea, se vor organiza inspecţii în cadrul campaniilor ITF regionale şi se va pune un mai mare accent pe cooperarea organizaţiilor reprezentative ITF ale navigatorilor în zonele de interes.