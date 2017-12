60.000 de lei storși prin metoda “Accidentul”. Din nou!

13:13:08 / 05 Martie 2015

Daca au de unde, sa dea fara numar....

Pa foametea asta sa ai atatia banii indesati in sifonier e ceva, bine ca a fost numai atat si nu s-a intamplat ceva si mai rau, oricum de acum trebuie avuta mare grija de cei doi pensionari mai ales ca li s-au facut publice numele, 60.000 de lei e o suma frumusica nu mai zic cum bine stiti si voi ca exista printre noi persoane bipede care ar fi in stare sa ucida si pentru cateva sute de lei, in fine ce ma mira pe mine este faptul ca numele unor persoane care ar fi trebuit protejate este facut public in media in astfel de cazuri iar numele unor infractori nu este facut public. Sau este facut public numai pe jumatate. De ce ?