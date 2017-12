60.000 de persoane, la concertul Madonnei de la Bucureşti

Peste 60.000 de spectatori au asistat, miercuri seară, la primul concert pe care Madonna l-a susţinut în România, ea punînd în scenă un show fabulos de două ore, în care calităţile sale de entertainer au fost cu mult deasupra celor de interpretă. Surclasînd concerte cu public numeros, precum cele susţinute de Depeche Mode, Rolling Stones, Metallica şi Iron Maiden, spectatorii Madonnei au avut de aşteptat în seara show-ului, diva intrînd în scenă abia la ora 21.50, după ce, cu două minute înainte, luminile de tip nocturnă fuseseră stinse în parcul Izvor, pe unul dintre ecranele de leduri de pe scenă începînd să ruleze clipuri.

„Candy Shop\" a fost prima piesă din setlistul serii. Îmbrăcată într-un costum negru, pe care l-a dezbrăcat piesă cu piesă, pînă ce a rămas într-o vestă şi într-o pereche de pantaloni foarte scurţi, diva i-a salutat pe cei din public: „Hello Romania. Eşti pregătită?\". Cu adevărat spectaculos chiar din primele minute, show-ul a adus în scenă 15 dansatori, dar şi o formaţie de cinci instrumentişti şi doi backing vocals, care au acompaniat-o pe artistă în unele secvenţe ale spectacolului. „Human Nature\", „Beat Goes On\" şi „Vogue\" au fost piese incluse în prima parte a concertului alcătuit din patru episoade – „Pimp\", „Old School\", „Gypsy\" şi „Rave\".

Moment dedicat memoriei regretatului Michael Jackson

Un interludiu, în care doi dansatori au pus în scenă un meci de box „artistic\", pe ritmurile de la „Die Another Day\", a dat cîntăreţei ocazia să se retragă în culise pentru o schimbare de costumaţie, ea revenind sărind coarda într-o fustă scurtă roşie, jambiere negre şi bluză de aceeaşi culoare („Old School\"). „Into the Groove\" a fost piesa pe care publicul a avut ocazia să o cînte alături de artistă, căci unul dintre dansatorii săi a coborît lîngă gardul ce despărţea scena de spectatori, întinzîndu-le acestora microfonul pentru a putea fredona refrenul cîntecului. Programul spectacolului a continuat cu hitul „Holiday\", urmat de un moment dedicat memoriei regretatului Michael Jackson. „Long live the king (Trăiască regele)!\", a poruncit „regina muzicii pop”, în timp ce o piesă a starului rula în fundal, iar un dansator îmbrăcat într-o costumaţie tipică Michael Jackson executa mişcări ce aminteau de artistul decedat în urmă cu două luni.

Piesa „She\'s Not Me\" a schimbat apoi ritmul, artista aducînd alături de ea pe scenă şi cîteva dansatoare care întruchipau cîte o „Madonna\" din diferite perioade ale carierei, ce se întinde pe mai bine de 20 de ani. La sfîrşit, vedeta a şi sărutat una dintre dansatoare, rememorînd astfel controversatul moment alături de Britney Spears, la gala premiilor MTV din 2003.

Niciodată Madonna n-a fost apreciată ca fiind o artistă vocală de top în concertele live, însă show-ul pe care-l pune în scenă este cel care atîrnă greu în evaluarea prestaţiei sale. Spectacolul de la Bucureşti nu a avut timpi morţi - toate piesele au fost legate între ele ca într-un potpuriu gigant, fiecare ieşire din scenă însemnînd o revenire fabuloasă. Aşa a fost cînd Madonna s-a retras în culise şi a reapărut, cîteva momente mai tîrziu, în capătul limbii de scenă ce intra în interiorul spaţiului destinat publicului, ea cîntînd aşezată pe un pian, la care era acompaniată de un instrumentist, amîndoi aflîndu-se în interiorul unui cilindru de ecrane de proiecţie. „Salut România. Vă simţiţi bine?\", a întărîtat ea publicul, provocîndu-i pe cei prezenţi să cînte alături de ea piesa „Miles Away\", pe care a interpretat-o acompaniindu-se la chitară. A urmat „La Isla Bonita\", într-un remix cu piesa „Lela Pala Tute\", pentru care, în scenă, a fost adus un grup de lăutari şi încheiind apoi cu o horă, ce a marcat episodul „Gipsy\".

„Să luăm o pauză pentru a spune ‘Salut România’\", i-a salutat Madonna pentru a treia oară pe cei prezenţi. „Nu am mai fost aici niciodată. Sînt foarte fericită să mă aflu aici. Şi eu vă iubesc\", le-a spus ea celor din public, purtînd apoi un discurs împotriva discriminării romilor şi, de altfel, a oricărui fel de discriminare.

Hitul „You Must Love Me\", de pe coloana sonoră a filmului „Evita\", a fost urmat de devalorizatul şi mult prea uzatul moment din concertele pop-rock în care starul ţine să amintească publicului - printr-un clip video în cazul de faţă - că în lume există copii care mor de foame şi că încălzirea globală afectează sute de specii de animale. Piesele „4 Minutes\" şi „Like A Prayer\" au deschis cea de-a patra şi, totodată, ultima parte a show-ului – „Rave\". Piese lansate acum mai bine de zece ani, „Frozen\" şi „Ray of Light\" (1998) au fost cele interpretate în finalul concertului, pentru ca acesta să se încheie cu melodia „Give It 2 Me\", al cărei refren („No one\'s gonna stop me now/ nimeni n-o să mă oprească acum\") este reprezentativ pentru cariera artistei. În loc să se îmblînzească odată cu vîrsta, „fata materialistă”, acum în vîrstă de 51 de ani, apare, de la an la an, de la album la album, tot mai feroce.

Mulţi dintre spectatori, nemulţumiţi de praf şi vizibilitatea redusă

„Mulţumesc România, noapte bună\", a mai spus ea înainte de a ieşi din scenă, la 23.45, după două ore de show. Imediat după încheierea spectacolului, Madonna a plecat înapoi la hotelul Radison SAS din capitală la care ea este cazată, alături de staff-ul său şi de cele două fiice ale sale - Lourdes şi Mercy. Deocamdată nu se cunoaşte momentul în care vedeta - care a sosit în România marţi seară, cu un avion particular, ce a aterizat pe aeroportul Băneasa-Aurel Vlaicu - va părăsi România pentru a se îndrepta spre Sofia, unde, sîmbătă, are programat următorul show din turneul „Sticky & Sweet\".

Concertul de la Bucureşti a adunat peste 60.000 de persoane, publicul vedetei fiind unul foarte eterogen - de la părinţi cu copii la adolescenţi în găşti, cupluri trecute de prima tinereţe, dar şi fani echipaţi cu tricouri imprimate cu chipul idolului lor. Mulţi dintre aceştia au cîntat şi au dansat alături de celebra artistă, însă un show de asemenea anvergură amenajat într-un parc - oricît de mare ar fi acesta - nu poate să ofere aceleaşi condiţii ca un stadion cu o capacitate similară. Astfel că, printre cei prezenţi, s-au găsit şi spectatori nemulţumiţi de vizibilitatea redusă sau de praful ridicat odată cu intrarea oamenilor pe terenul din faţa scenei. Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat Ioana şi Călin Popescu Tăriceanu, Ana şi George Copos, Nicoleta Luciu şi Zsolt Csergo, Ilie şi Amalia Năstase, Camelia Sucu, Mihaela Geoană.

Niciun incident de securitate la concertul Madonnei şi 127 de cazuri medicale rezolvate

Niciun incident de securitate nu a avut loc la concertul Madonnei, miercuri seară, iar 127 de cazuri medicale au fost rezolvate de ambulanţa BGS, potrivit reprezentanţilor serviciului de securitate. Măsurile de securitate luate de BGS Divizia de Securitate pentru buna desfăşurare a concertului Madonnei au făcut ca incidentele să fie inexistente, astfel că nu a fost necesară nicio intervenţie a agenţilor BGS. Nu au fost semnalate altercaţii la controlul accesului, violenţe, vandalizări.

În schimb, din cauza căldurii şi a oboselii, 127 de persoane au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului, din partea Ambulanţei BGS, şi o femeie însărcinată a necesitat transportul la spital. Pacienţii au fost îngrijiţi de echipajele medicale aflate în cele patru corturi de prim-ajutor din incinta spaţiului destinat spectatorilor şi în cele opt ambulanţe BGS prezente la eveniment.