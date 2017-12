60.000 de utilizatori au chemat Facebook în instanță pentru violarea intimității

Scandalul interceptărilor NSA face prima ”victimă” importantă în Europa. Facebook are la dispoziție o perioadă de patru săptămâni pentru a răspunde unei acțiuni în instanță deschisă de un activist austriac susținut de 60.000 de utilizatori ai cunoscutei rețele de socializare. Aceștia pretind în instanță că Facebook le-a violat intimitatea, colaborând cu programul PRISM al Agenției Naționale de Securitate NSA din SUA. Acțiunea a fost deschisă de Max Schrems, un avocat austriac, militant pentru protejarea drepturilor private ale utilizatorilor și fondator al grupului Europe vs. Facebook. Acesta a prezentat plângerea sa la Curtea Regională din Viena, unde i-a fost acceptată. Facebook Ireland, care se ocupă de activitățile rețelei de socializare în afara granițelor SUA și Canada, a primit termen de patru săptămâni pentru a răspunde acțiunii în instanță deschisă de avocatul austriac. Grupul fondat de acesta a descris acțiunea în instanță drept cel mai mare proces împotriva Facebook deschis în Europa, fiind susținut de 25.000 de utilizatori cărora ulterior li s-au alăturat alți 35.000 care s-au înregistrat pe adresa http://rt.com/news/182056-court-facebook-privacy-schrems/ exprimându-și dorința de a fi parte în proces, și numărul acestora ar putea crește. Facebook Ireland va avea posibilitatea de a cere în instanță extinderea termenului pentru a formula un răspuns la opt săptămâni. În situația în care Facebook nu va înainta un răspuns în termenul stabilit, atunci instanța se va putea pronunța în absență. Schrems a înaintat plângerea la începutul lui august, susținând că practicile Facebook violează legile europene de protecție a datelor. ”Pentru acest proces am ales exemple de bază și evidente de încălcări ale legii, cum ar fi participarea Facebook la programul PRISM al NSA, Facebook’s graph search, apps on Facebook, sistemele de date care spionează utilizatorii necerându-le acordul”, a declarat Schrems. Activistul și susținătorii săi parte în acest proces împotriva Facebook, care numără 1,32 milioane de utilizatori activi și are un capital de 195 de miliarde de dolari, solicită rețelei de socializare să achite o compensație de 500 de dolari fiecărui utilizator care s-a constituit parte în proces. Compensațiile nu sunt însă scopul principal al acțiunii deschise de avocatul austriac. Acesta vrea să oblige Facebook prin decizie judecătorească să protejeze datele tuturor utilizatorilor săi. Facebook Ireland nu a făcut încă niciun comentariu pe marginea acestei acțiuni în instanță deschisă împotriva sa. Aceasta nu este prima tentativă a lui Schrem de a determina marile companii americane care oferă servicii pe internet să recunoască violarea datelor utilizatorilor lor. Grupul fondat de el, Europe vs. Facebook, a cerut biroului irlandez al comisiei pentru protecția datelor (ODPC), în urmă cu un an, să dovedească implicarea companiilor americane, printre care și Facebook, în scandalul interceptărilor NSA. Din păcate, acțiunea sa de la acea vreme a fost respinsă. În consecință, grupul său a ajuns în instanță cu solicitarea sa, la Înalta Curte din Irlanda, care a trimis cazul Curții Europene de Justiție, în luna iulie a acestui an.