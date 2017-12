602 cereri de garantare pentru credite „Prima Casă”

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a primit pînă ieri 602 solicitări de garantare pentru achiziţia de locuinţe finalizate în programul „Prima Casă”, cu o valoare totală de 25,2 milioane euro, din care a aprobat deja 464 de dosare. „Solicitările au fost primite de Fond de la un număr de opt finanţatori participanţi în program, respectiv BRD Groupe Societe Generale, BCR, Alpha Bank, ATE Bank, Banca Transilvania, Piraeus Bank, Millenium Bank şi CEC Bank, potrivit statisticii FNGCIMM. Din numărul total de solicitări de garantare, Fondul a aprobat 464 de dosare, restul de 138 de dosare fiind în analiză”, a declarat preşedintele FNGCIMM, Aurel Şaramet. De asemenea, Fondul a centralizat un număr de 18 promisiuni de garantare, pentru achiziţia de locuinţe care urmează să se construiască sau aflate în fază de contrucţie, în valoare totală de 785.749 euro, de la trei finanţatori participanţi în program - Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale şi BCR. Din numărul total de promisiuni de garantare au fost aprobate şapte dosare, restul de 11 fiind în curs de analiză. În prezent, toţi cei 19 finanţatori participanţi în program au semnat convenţiile cadru de garantare cu FNGCIMM. Persoanele care vor să ia credite prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi Euribor (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară - n.r) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv Robor (rata dobînzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească - n.r.) plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator. Guvernul a stabilit pentru 2009 un plafon de garantare de un miliard de euro.