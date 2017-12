64% dintre români, stresaţi de cheltuielile zilnice

33% dintre clienţii instituţiilor financiare nebancare (IFN) consideră că economia României se va îmbunătăţi în următoarele 12 luni, în vreme ce 21% dintre ei mizează pe stabilitate, potrivit unui studiu realizat la cererea Provident Financial România. În plus, 37% dintre respondenţi apreciază că situaţia financiară personală va fi mai bună în 2014, în timp ce alţi 33% se aşteaptă la stagnare. Pe de altă parte, principala îngrijorare pentru 64% dintre cei chestionaţi este presiunea cheltuielilor zilnice asupra bugetelor personale. Aproape jumătate dintre ei asociază avansul acestor cheltuieli cu creşterea facturilor la utilităţi, un trend firesc în timpul sezonului rece, precum şi cu scumpirea alimentelor. În acest context, românii sunt tot mai atenţi la cheltuielile zilnice, notează cei de la Provident. „Spre exemplu, 91% dintre participanţii la studiu spun că se gândesc foarte atent înainte de a lua un credit şi că împrumută doar sume de bani potrivite situaţiei lor financiare. Totuşi, 68% punctează că, deşi au un venit stabil, le-ar fi dificil să acceseze rapid o sumă de bani, într-o situaţie specifică“, spune directorul general al Provident Financial România & Bulgaria, Ivo Kalik. Potrivit studiului, cel mai utilizat produs financiar rămâne cardul de credit (47%), urmat de asigurarea de locuinţă (39%) şi cea de viaţă (20%).