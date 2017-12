65 de ani de la eliberarea lagărului nazist Auschwitz-Birkenau

● Ultimul omagiu ● Circa o sută de supravieţuitori ai lagărul nazist Auschwitz-Birkenau s-au recules, ieri, alături de foşti soldaţi din Armata Roşie şi de o serie de personalităţi. Pentru majoritatea dintre ei, aceasta este poate ultima ocazie de a se reuni pentru a le aduce un omagiu codeţinuţilor lor: 1,1 milioane de bărbaţi, copii şi femei gazaţi, împuşcaţi, morţi de foame, de frig şi de epuizare, dintre care un milion de evrei din întreaga Europă. Lagărul Auschwitz, instalat în 1940 în Polonia ocupată şi eliberat în 27 ianuarie 1945 de Armata Roşie, a rămas un simbol al genocidului comis de Germania nazistă. În 2005, ONU a decretat 27 ianuarie Ziua Internaţională de Amintire a Victimelor Holocaustului. Pe lângă victimele de origine evreiască, 75.000 de polonezi care nu erau evrei şi-au pierdut viaţa, precum şi 21.000 de rromi, 15.000 de prizonieri de război sovietici şi circa 15.000 de alţi deţinuţi, printre care unii din mişcarea de rezistenţă.

Un tramvai istoric din cele care circulau în ghetoul din Varşovia între 1940 şi 1943, cu o stea a lui David în loc de număr, a traversat centrul capitalei poloneze. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, alături de soţia sa Sara, al cărui tată şi-a pierdut toată familia, a rostit un discurs, precum omologul său polonez Donald Tusk şi preşedintele Lech Kaczynski. Şi preşedintele rus Dmitri Medvedev a fost invitat, dar a refuzat, invocând alte obligaţii, fiind reprezentat de ministrul Educaţiei, Andrei Fursenko. Au luat cuvântul şi alţi doi foşti deţinuţi: istoricul evreu polonez Marian Turski şi polonezul Wladyslaw Bartoszewski, fost ministru al Afacerilor Externe. Marele rabin al Tel Avivului, Israel Meir Lau, născut în Polonia şi rămas orfan din cauza lagărelor naziste, a spus kaddish, rugăciunea iudaică pentru morţi. Circa 700 de persoane au participat şi la o Congresul evreiesc european, organizat la Cracovia, la circa 50 de kilometri de Auschwitz.

● Victimă din România ● Eva Mozes Kor, una dintre gemenele originare din România supuse la Auschwitz la experimentele îngrozitoare ale doctorului Josef Mengele, s-a aflat printre participanţii la ceremonie. „Părinţii şi sora noastră mai mare au fost ucişi la 30 de minute după sosirea în lagăr. Nu i-am mai văzut niciodată. Au dispărut fără urmă”, povesteşte această femeie în vârstă de 75 de ani, care trăieşte în SUA. „Sora mea şi cu mine nu am fost ucise, pentru că eram gemene”, a explicat ea. Eva şi Miriam, evreice maghiare dintr-un sat românesc, deportate în mai 1944 la Auschwitz-Birkenau şi tatuate cu numerele A7063 şi A7064, aveau zece ani în acea perioadă. Au supravieţuit, dar între timp Miriam a decedat în 2003.

Eva Mozes îşi aminteşte că, după o injecţie, s-a îmbolnăvit foarte tare, suferind de o febră puternică. „Mengele a venit într-o zi cu alţi patru doctori nazişti şi a spus:

. Dar am decis să rezist şi să lupt pentru a supravieţui”, îşi aminteşte ea. Pe braţul său tatuat, poartă încă o brăţară cu inscripţia: „Never give up. Forgive”, în traducere Nu renunţa niciodată. Iartă. „I-am iertat pe nazişti în 1995 şi a fost ca o a doua eliberare. Am fost eliberată de militari în 1945 şi am fost eliberată, din nou, când i-am iertat pe nazişti”.

● Gest fără precedent ● Papa Benedict al XVI-lea a denunţat \'cruzimea nemaiîntâlnită\' din lagărele de exterminare ale Germaniei naziste, în cursul audienţei sale generale de ieri. La rândul său, premierul italian Silvio Berlusconi a declarat că „amintirea Holocaustului este o datorie, pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple”. Şi preşedintele Nicolas Sarkozy a subliniat a reafirmat susţinerea Franţei faţă de iniţiativele destinate perpetuării amintirii victimelor. Preşedintele Obama a îndemnat generaţiile actuale să se opună „antisemitismului şi ignoranţei sub toate formele lor, să refuză să devină martori ai răului de fiecare dată când îşi arată faţa hidoasă”. Totuşi, numărul actelor antisemite înregistrate în lume în 2009 este cel mai mare din ultimii zece ani, conform unui raport oficial prezentat de Guvernul israelian.