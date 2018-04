68 de km de autostradă, scoşi la licitație! Vezi unde

Joi, 19 aprilie 2018, CNAIR SA a publicat în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice (SICAP) două anunțuri de intenție privind demararea următoarelor proceduri de atribuire:

1. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu - Pitesti: Secțiunea 1, Sibiu – Boița, Lot 2, km 13+170 - km 14+150 și Secțiunea 2, Boița – Cornetu, km 14+150 - km 44+500. Secțiunea 1, Sibiu – Boița, Lot 2 are o lungime de 0.98 km și se situează pe teritoriul județului Sibiu. Secțiunea 2, Boița - Cornetu are o lungime 30.35 km și se situează pe teritoriul județelor Sibiu (km 14+150 – km 25+200) și Vâlcea (km 25+200 – km 44+500). Principalele lucrări pe aceste secțiuni prevăd construirea a 9 tunele cu o lungime de 4.95 km, a 51 structuri cu o lungime totală de aproximativ 10.91 km, precum și consolidarea de versanti\ susținere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 14.000 ml.

2. Proiectare și Execuție Autostrada Sibiu - Pitești: Secțiunea 3, Cornetu – Tigveni, km 44+500 - km 81+900. Sectiunea 3, Cornetu – Tigveni, are o lungime de 37,40 km și se situează pe teritoriul pe teritoriul județelor Vâlcea (km 44+500 - km62+000) și Argeș (62+000– 81+900). Principalele lucrări pe aceste secțiuni prevăd construirea unui tunel cu o lungime de 1.70 km, a 55 structuri cu o lungime totală de aproximativ 15.77 km, precum și consolidarea de versanți\ susținere corp autostradă pe o lungime de aproximativ 5650 ml.