6,8%, creşterea economică din acest an a României

Analiştii UniCredit au îmbunătăţit estimările privind creşterea economică a României din acest an, cu 0,8 puncte procentuale, la 6,8%, iar pe cea de anul viitor, cu 0,5 puncte procentuale, la 5,5%, pe fondul evoluţiilor macroeconomice pozitive şi al aşteptărilor privind recolta agricolă. \"În pofida deteriorării mediului economic internaţional şi a costurilor ridicate ale riscului, economia românească continuă să beneficieze de consum şi investiţii ridicate, cu o puternică dezvoltare a sectorului construcţiilor. Ne aşteptăm la o oarecare decelerare, însă nu înainte de ultimul trimestru al anului, generată de înăsprirea condiţiilor monetare interne şi de majorarea costurilor de finanţare, aspect important pentru o ţară precum România, care se bazează puternic pe finanţări externe pentru creştere\", se arată într-un raport al UniCredit. Analiştii sînt de părere că vînzările de pe piaţa de capital, precum şi deprecierea monedei naţionale vor continua, pe fondul incertitudinii investitorilor. În aceste condiţii, o politică macroeconomică echilibrată este crucială pentru sprijinirea reducerii dezechilibrelor, notează economiştii. Pentru 2010, UniCredit prognozează o creştere economică de 5%. Analiştii sînt de părere că la finele acestui an inflaţia se va situa la 6,8%, cu 0,2% peste nivelul din decembrie 2007, pentru ca în următorii doi ani să fie de 5% şi, respectiv, 4%. \"Inflaţia se apropie de maximul ultimilor trei ani, de 9,5%, nivel care ar putea fi atins în iulie. Deşi credem că banca centrală va menţine dobînda de politică monetară la 10% pînă la finele anului, alte instrumente monetare ar putea fi utilizate pentru contracararea inflaţiei\", se arată în raport. Analiştii arată că se aşteaptă, în acest an, la o încetinire semnificativă a avansului deficitului de cont curent, comparativ cu 2007. \"Totuşi, România rămîne vulnerabilă la efectele adverse generate de deteriorarea mediului internaţional, ca urmare a riscurilor ridicate de încetinirea abruptă a fluxurilor de capital şi a majorării costurilor de refinanţare a datoriei externe, situaţie înrăutăţită de volatilitatea cursului de schimb\", se spune în raport. Pentru acest an, UniCredit prognozează un deficit de cont curent de 14,2% din PIB, faţă de 13,9% din PIB în 2007, pentru ca anul viitor, deficitul să se plaseze la 13,5% din PIB. Pentru 2010, estimările indică un nivel al deficitului de 12,8% din PIB.