Filmările pentru viitorul lungmetraj al lui Nae Caranfil, „6,9 pe scara Richter / 6.9 on the Richter Scale”, vor începe în luna septembrie. În prezent, se lucrează la definitivarea distribuţiei.

Proiectul „6,9 pe scara Richter/ 6.9 on the Richter Scale”, de Nae Caranfil, a primit o finanţare de 150.000 de euro din partea Eurimages, în primăvara acestui an, dar şi 990.000 de lei, în 2013, din partea Centrului Naţional al Cinematografiei.