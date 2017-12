7 medicamente noi pentru bolnavii de cancer, pe lista de compensate şi gratuite!

Alte 7 medicamente noi pentru diverse afecţiuni oncologice pentru care nu există alternativă terapeutică vor intra din acest an pe lista de compensate şi gratuite, a anunţat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. „La finalul lunii aprilie 2015, 7 molecule fără alternative terapeutice pentru afecţiunile oncologice au primit decizie pentru intrarea condiţionată în lista de medicamente compensate şi gratuite. Pentru două dintre aceste medicamente, care se utilizează în tratamentul cancerului pulmonar şi sarcomului de ţesuturi moi, au fost deja încheiate contracte cost-volum în data de 2 septembrie”, a explicat demnitarul. Ministrul a precizat că pentru un medicament care se administrează în tratamentul melanomului malign s-a finalizat procesul de negociere şi urmează încheierea contractului cost-volum, iar pentru alte patru medicamente, procesul de negociere se încheie în curând. De asemenea, două dintre medicamente sunt utilizate în tratamentul cancerului de prostată, iar celelalte două - în tratarea melanomului malign. Întrebat dacă unul dintre medicamentele pentru tratarea melanomului malign este cel pentru care pacienţii au câştigat în instanţă dreptul de a-l primi, Bănicioiu a răspuns afirmativ. La rândul lui, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a spus că vorbim de un tip nou de contract pe care l-a negociat CNAS. “Este o noutate şi pentru CNAS acest tip de contract. Am urmărit ca procesul de negociere să fie echitabil şi transparent pentru toţi participanţii la procesul de negociere. Pe parcursul acestui proces am avut consultări cu Consiliul Concurenţei în vederea respectării cadrului de reglementare în domeniul practicilor concurenţiale. Interesul nostru a fost ca prin încheierea acestor contracte să asigurăm pacienţilor accesul la tratamente inovatoare. Pentru toate aceste molecule vor fi elaborate protocoale terapeutice în baza cărora urmează să fie aprobate de către comisiile de experţi ale CNAS”, a spus şeful CNAS.