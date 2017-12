Românii au dus-o rău în anul 2010, care a fost un an cu probleme, datorii, tristeţe şi lipsuri materiale, conform unui sondaj de opinie al Institutului Român de Evaluare şi Strategie. Pentru 48% din cetăţenii României, 2010 a fost un an rău, chiar dacă persoanele cu studii superioare, cu venituri mari sau de naţionalitate maghiară au declarat că anul care tocmai s-a încheiat a fost bun, arată sondajul IRES. Românii au avut şi multe momente de tristeţe în 2010, dacă ţinem cont de faptul că 70% din cei intervievaţi au recunoscut faptul că au plâns cel puţin o dată. Sondajul mai arată şi că românii au putut să meargă la biserică (83%), să petreacă de ziua de naştere (57%) şi au consumat alcool (51%), dar foarte puţini au mers la spectacole (23%) şi în concediu (19%). Totodată, românii stau prost cu sănătatea, dacă ne gândim că 43% din ei au avut o problemă gravă de sănătate în 2010. Datele financiare sunt şi ele interesante şi arată că românii sunt reticenţi la a se împrumuta, însă nu sunt reticenţi în a da şpagă, chiar dacă, în majoritatea cazurilor, aceasta nu le-a fost cerută. Studiul ne mai arată şi faptul că românii cred într-o proporţie covârşitoare (83%) că România merge într-o direcţie greşită, iar 56% dintre ei sunt de părere că 2011 va fi un an rău pentru ei.