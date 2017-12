70% din români au renunţat la concedii din cauza veniturilor reduse

Peste 70% dintre români nu au plecat în vacanţă în acest an şi nici nu intenţionează să intre în concediu, avînd un nivel redus al veniturilor, iar persoanele care şi-au luat cîteva zile libere au optat aproape în totalitate să rămînă în ţară, în principal pe litoral, cheltuind în medie 1.296 lei. Concluzia rezultă dintr-un sondaj naţional realizat, în luna august, de Gallup Organization România, pentru Agenţia de Strategii Guvernamentale, pe un eşantion de 1.161 persoane de peste 17 ani, considerat reprezentativ pentru populaţia adultă a României, cu o eroare de +/-2,9% la un nivel de încredere de 95%. Un număr reprezentînd 72% dintre respondenţi au declarat că nu au fost plecaţi în vacanţă în acest an şi nici nu urmează să intre în concediu, doar 8% arătînd că şi-au luat cîteva zile libere, iar alţi 20% afirmînd că urmează să plece în vacanţă. Dintre persoanele care au fost în concediu, 80% au rămas în ţară, 10% au plecat în străinătate şi 7% au optat atît pentru staţiuni româneşti, cît şi pentru destinaţii externe. Staţiunile de pe litoral au fost preferate de majoritatea românilor (44%), ca şi localităţile din zona montană (32%). O treime dintre românii aflaţi în concediu şi-au petrecut vacanţa la rude, într-o altă localitate. Pentru turiştii români plecaţi în străinătate, Italia a fost destinaţia preferată (23%), urmată de Grecia (14%), Germania (13%), Ungaria (10%), Spania, Bulgaria şi Turcia (3%), Austria (2%). Cheltuielile medii pentru vacanţă s-au ridicat în acest an la 1.296 lei, în cazul persoanelor rămase în ţară, şi la 2.354 lei, pentru turişii plecaţi în străinătate. Românii au păreri diferite faţă de condiţiile de cazare din acest an, 36% apreciind că acestea au fost mai bune comparativ cu anii trecuţi şi 34% considerînd că au rămas la fel. Condiţiile de cazare sînt apreciate ca mult mai bune faţă de ultimii ani de 11% dintre persoanele intervievate şi ca fiind mai proaste de 8% dintre respondenţi. Sondajul mai relevă că acelaşi număr dintre românii care nu au fost plecaţi în concediu sînt nemulţumiţi atît de propriile venituri, cît şi de viaţa în ansamblu.