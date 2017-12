700 de milioane de dolari pentru combaterea foametei

ONU mai are nevoie de încă aproximativ 700 de milioane de dolari anul acesta pentru lupta împotriva foametei care afectează Cornul Africii, a afirmat secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, în cadrul unui mini-summit la New York privind această regiune. „În Somalia, foametea afectează regiuni întinse din sud. 750.000 de persoane riscă să moară de foame. Patru milioane au nevoie de ajutorul nostru de urgenţă. Zeci de mii de persoane au ajuns în Mogadiscio, ale cărei infrastructuri sunt depăşite”, a afirmat Ban Ki-moon în cadrul reuniunii organizate pe marginea Adunării Generale a ONU. Acesta a solicitat accesul organizaţiilor internaţionale în zonele controlate de insurgenţii islamişti shebab. \'Am putea salva multe vieţi dacă am avea liber acces la zonele controlate de

Peste 13 milioane de persoane care trăiesc în patru ţări din Cornul Africii, Etiopia, Kenya, Somalia şi Djibouti, afectate de secetă de zeci de ani, au nevoie de ajutor umanitar, afirmă ONU. „Problema păcii din Somalia necesită toată atenţia noastră. Somalia este epicentrul crizei. Stabilizarea situaţiei din Somalia este esenţială pentru ea însăşi şi pentru întreaga regiune”, a declarat premierul kenyan, Raila Odinga, a cărui ţară găzduieşte cea mai mare tabără de refugiaţi din lume, la Dadaab, în estul ţării, unde se află circa o jumătate de milion de persoane, majoritatea refugiaţi din Somalia.