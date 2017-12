700 de motoare au vibrat la unison în Mamaia

14:43:22 / 16 Iunie 2014

MOTO /BICICLETA...

daca tot ii place primarului radu mazare bicicleta poate se gindeste serios sa faca si piste de biciclete si in acest fel vom fi si noi prezenti in nr. mare... aian tari eutropene sunt organizate si turnee in biciclete indeosebi primavara si vara ,chiar si plimbari pe jos in mod organizat...MA GINDESC SI LA CRUCEA ROSIE CARE AR PUTEA FCE EDUCATIE PERSOANELOR OBEZE SAU CARE AU DIABET SI AU NEVOIE DE MISCARE IN AER LIBER ...cumv TREBUIE SA NE PREOCUPE SI SANATATEA POPULATIEI IN ACOP PREVENTIV SAU EDUCATIV....