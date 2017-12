73% dintre români, nemulțumiți de calitatea asistenţei medicale

10:22:25 / 20 Iunie 2014

Romania sanatoasa tun,nu are nevioe de medici

Medicii si asistentele cu adevarat buni trebuie neaparat sa se care in strainatate daca vor un trai decent. Oricum in Romania sunt prost platiti si bagati in aceeasi oala cu spagarii care de obicei sunt si slabi in meserie,risca deci umilinte in plus.Romanii nu ies in strada pentru drepturi,probabil ca nici de sanatate nu au nevoie deci,afara oameni buni,caci aveti o singura viata si e pacat sa o irositi aici!