73.000 de elevi constănţeni lăsaţi fără „corn şi lapte”

Programul „Cornul şi Laptele” a intrat în vacanţă forţată, chiar dacă şcoala abia ce a început. 73.000 de elevi şi preşcolari din judeţul Constanţa nu mai beneficiază de ieri de programul „Cornul şi laptele”, pentru că Ministerul Finanţelor nu a asigurat fondurile necesare desfăşurării programului. Prima zi fără corn şi lapte i-a nemulţumit atât pe elevi cât şi pe părinţi şi profesori. Încă din luna octombrie 2009, câştigătorul licitaţiei la nivel judeţean, SC Dobre şi Fiii SRL, s-a adresat Prefecturii Constanţa, anunţând că nu mai dispune de fonduri pentru continuarea programului. Programul demarat în 2002 de Guvernul Năstase a fost un real succes, atât elevii cât şi părinţii apreciind acest program. Febra alegerilor prezidenţiale, dar mai ales incompetenţa fostului ministru de finanţe Gheorghe Pogea au condus la întreruperea programului. În lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2009, SC Dobre şi Fiii SRL nu a primit niciun ban pentru acest program, datoria ridicându-se în prezent la peste 3,8 milioane lei. Chiar dacă nu au primit fondurile, reprezentanţii societăţii au continuat furnizarea cornului şi laptelui către şcolarii şi preşcolarii din judeţ. Începutul anului 2010 nu a mai fost la fel de bun, din punct de vedere financiar, SC Dobre şi Fiii văzându-se nevoită să oprească derularea programului. Directorul executiv al SC Dobre şi Fiii, Mircea Dobre, a declarat că furnizorii de lapte nu mai doresc să livreze marfă până nu îşi primesc banii. Reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristian Moldovanu, a declarat că la nivelul CJC s-au făcut numeroase demersuri şi adrese către Ministerul de Finanţe fără a primi vreun răspuns. „CJC este doar intermediarul în acest program. Noi primim banii prin filă de buget şi îi direcţionăm către societatea care a câştigat licitaţia. Am transmis ministerului că suma alocată la începutul anului şcolar nu este suficientă, dar nu a fost făcută nicio rectificare până în prezent. Ieri, am găsi o soluţie şi am alocat soceităţii care se ocupă de acest program puţin peste 80.000 de lei. Noi sperăm ca această problemă să fie cât mai repede corectată de noul ministru şi cei 73.000 de şcolari şi preşcolari din judeţul Constanţa să beneficieze în continuare de corn şi lapte”, a declarat Cristian Moldovanu. Suma alocată de CJC reprezintă doar o mică parte din datoria Guvernului către SC Dobre şi Fiii. „Vom discuta cu furnizorii de lapte dacă acceptă această plată parţială. Ne vor da probabil un stoc de lapte limitat. Un lucru este clar. Până lunea viitoare nu vom putea furniza cornul şi laptele către elevi”, a declarat Dobre.