Peste 75% dintre persoanele adulte cu vârsta sub 64 de ani, din oraşele cu peste 50.000 locuitori - aproape 4,8 milioane de oameni -, citesc săptămânal cel puţin un ziar sau o revistă, informează Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT). Conform celor mai recente date furnizate de studiul SNA FOCUS, procentul persoanelor adulte sub 64 de ani, din oraşele cu peste 50.000 locuitori, care citesc ziare şi reviste creşte până la 80% dacă sunt luate în considerare şi ediţiile online ale publicaţiilor. Cercetarea a fost realizată de BRAT în perioada octombrie 2009 - octombrie 2010 şi măsoară audienţa presei scrise, consumul media şi alte obiceiuri de consum ale populaţiei din mediul urban cu vârsta între 14 şi 64 ani din România. Cele mai recente date furnizate de BRAT arată că ziarele şi revistele continuă să atragă consumatori cu putere de cumpărare. 82% din populaţia adultă din gospodăriile cu venituri lunare de peste 1.000 euro citeşte săptămânal cel puţin un ziar sau o revistă, în ediţie tipărită sau online. În rândul femeilor cu funcţie de conducere din această categorie, procentul ajunge la 90%, 84% dintre acestea citind varianta tipărită a publicaţiilor. De asemenea, procentul persoanelor cu studii superioare care citesc ziare sau reviste lunar ajunge la 89%. Cele mai recente date furnizate de SNA FOCUS arată că ziarele şi revistele continuă să atragă consumatori cu studii superioare, care sunt dispuşi să îşi cheltuiască banii pe diverse produse sau servicii, fie ele de bază sau de lux. Astfel, procente mari din diverse categorii de consumatori citesc ziare sau reviste săptămânal, în varianta tipărită sau online: peste 90% dintre femeile active care au făcut cumpărături în ultima lună într-un centru comercial sau hypermarket, 89% dintre persoanele adulte care au cumpărat bijuterii sau haine ale unor mărci recunoscute, în ultimul an, 85% dintre cei care au fost într-o vacanţă în ultimul an, 82% dintre cei ce intenţionează să-şi achiziţioneze un imobil şi 86% dintre cei ce intenţionează să achiziţioneze un automobil în următorul an, 86% dintre cei care intenţionează să facă o asigurare de viaţă, sănătate, bunuri mobile sau imobile în următorul an.