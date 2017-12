76 de şefi din Poliţia Română, cercetaţi

14:27:16 / 10 Februarie 2014

PADUREA DE USCATURI DIN M.A.I.

SUB CEASCA O DUCEAU BINE MERSI,NU LE COMENTA NICI UN ROMAN IN FATA,AZI S-A SCHIMBAT CALIMERA,IMAGINEA O AU PATATA DIN CAUZA FOSTILOR MILITIENI CARE INCA NU AU IESIT LA PENSIE,DAR,CEI CE AU IESIT,AU PENSII NESIMTITE,INCEPAND DE LA 2500 LEI PENTRU CA AU CHINUIT ROMANII IN FEL SI CHIP,EI SANT OAMENII SISTEMULUI TICALOSIT,NU VOR FI IUBITI NICIODATA DE POPOR,PACAT CA ACEASTA NU ESTE IMAGINEA POLITIEI ACTUALE,DAR EI VECHII,GEN TOBA,CARE SI EL ARE TRECUT DE MILITIAN STRICA TOTUL,AZI POLITIA AR TREBUI CONDUSA DE UN SEF DE PROMOTIE A ACADEMIEI DE POLITIE DE DUPA ANUL 2010 SA FIE RUPT DE TRECUT,SI FARA SA FI AVUT PARINTI IN FOSTA MILITIE COMUNISTA.