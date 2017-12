7,6 milione de euro din răscumpărări

Adjunctul procurorului-şef din Sofia, Roman Vasilev, a anunţat că o grupare de răptori, ai cărei membri au fost arestaţi în luna decembrie, a încasat peste 7,6 milioane de euro din 13 răpiri. Oficialul bulgar anunţat totodată că unele detalii foarte interesante privind activităţile acestei grupări infracţionale vor fi în curând clarificate. Infractorii au fost arestaţi pentru 13 presupuse răpiri şi două crime. “Există două feluri de grupări infracţionale, şi anume piramidale, care sunt conduse de un singur cap mafiot, şi sunt organizate ca o pânză de păianjen, în care hoţi de maşini, răpitori, etc., lucrează împreună într-o organizaţie mare. Acest caz pare cel mai probabil că are structura unei reţele”, a declarat Roman Vasilev. Oficialul a mai apreciat că foşti miniştri din cadrul Guvernului socialist anterior, care se află sub investigaţie, vor conduce la dezvăluiri interesante la începutul lunii viitoare, în faţa unor tribunale.