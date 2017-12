78.300 de avorturi în 2014. 500 la fete sub 15 ani

Datele transmise de Ministerul Sănătății arată că, în anul 2014, la nivel naţional au fost 78.371 de avorturi, dintre care peste 500 la fete cu vârsta sub 15 ani. Cu toate acestea, datele centralizate de Ministerul Sănătății arată că anul trecut au fost cu 8.061 de cazuri mai puține față de 2013, când la nivel naţional s-au înregistrat 86.432 de avorturi. Anul trecut, cel mai mare număr de avorturi - 39.956 - s-a înregistrat în mediul urban, în timp ce în cel rural au fost 38.415 de cazuri. În rândul fetelor cu vârsta sub 15 ani au fost înregistrate 544 de avorturi, la categoria de vârstă 15 - 19 ani au fost 7.287 de cazuri, iar în cazul tinerelor între 20 și 24 de ani au fost 15.316 de avorturi. Cele mai multe avorturi - 19.210 - au fost în cazul tinerelor cu vârsta între 25 și 29 de ani, în timp ce la categoria de vârstă 30 - 34 de ani au fost înregistrate 16.656 de cazuri, la categoria de vârstă 35 - 39 de ani - 13.533 şi la femeile între 40 şi 44 de ani - 5.306. În cazul femeilor cu vârsta între 45 și 49 de ani au fost înregistrate 498 de avorturi, iar cel mai mic număr de cazuri - 21 - s-a înregistrat în cazul femeilor care au peste 50 de ani. Ministerul Sănătăţii a mai arătat că cele mai multe avorturi la cerere - 10.810 - au fost înregistrate la categoria de vârstă 25 - 29 de ani, urmată de categoria 20 - 24 de ani, cu 9.252 de cazuri. În cazul femeilor cu vârsta între 30 și 34 de ani au fost înregistrate 9.207 de avorturi la cerere, iar la categoria 35 - 39 de ani au fost 7.467 de avorturi. În cazul tinerelor cu vârsta între 15 și 19 ani au fost înregistrate 4.295 de avorturi la cerere, la categoria 40-44 de ani - 2.690, iar la categoria sub 15 ani - 313.

De asemenea, la femei cu vârsta între 45 şi 49 de ani au fost înregistrate 240 de avorturi la cerere, iar cele mai puţine cazuri - 9 - au fost în rândul femeilor care au peste 50 de ani. La nivel național s-au înregistrat 117 avorturi provocate, dintre care 77 au fost în mediul urban şi 40 în cel rural. Cele mai multe au fost la femei din categoriile de vârstă 25 - 29 de ani şi 30 - 34 de ani, cu câte 27 de avorturi, urmate de categoria 35-39 de ani, cu 23 de cazuri. La categoriile de vârstă 20-24 de ani şi 40-44 de ani au fost înregistrate câte 14 avorturi, în timp ce în rândul tinerelor cu vârsta între 15 și 19 ani au fost 6 cazuri de avort. Cele mai puţine avorturi provocate au fost în rândul femeilor cu vârsta între 45 și 49 de ani, unde s-au înregistrat 3 cazuri, la categoria de vârstă sub 15 ani nefiind niciun caz.