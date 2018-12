8 ani de pușcărie. Denunţ făcut la presiunea DNA, SRI şi a serviciului secret maghiar?!

Unul dintre inculpaţii din dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, Alexandru Kiss, susţine că a făcut un denunţ împotriva acestuia la presiunile făcute asupra sa de către DNA, SRI şi serviciul secret maghiar.

Omul de afaceri Bojtor Vilmos Laszlo a relatat, în 11 octombrie 2018, în faţa judecătorilor Gabriela Tarca şi Antik Levente Farkas de la Curtea de Apel Oradea, modul în care s-a înţeles cu DNA, SRI şi serviciul secret maghiar să facă denunţ împotriva fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, Alexandru Kiss, potrivit luju.ro. Bojtor Vilmos Laszlo îi indică în declaraţia sa pe procurorul de caz Adrian Muntean de la DNA Oradea şi pe comisarul şef Traian Surducan, poliţist judiciar.

În schimbul denunţului pe care urma să îl facă împotriva lui Alexandru Kiss, comisarul Traian Surducan i-ar fi promis afaceristului o pedeapsă maximum cu suspendare, în condiţiile în care Bojtor nu făcuse acord de recunoaştere a vinovăţiei. Omul de afaceri a relatat şi o întâlnire pe care a avut-o la un restaurant din Oradea cu ofiţeri SRI, precizând că atât aceştia, cât şi reprezentanţii DNA şi ofiţerii serviciul de informaţii maghiar i-au dat asigurări că totul va fi bine pentru el în cazul în care îl va denunţa pe Alexandru Kiss.

"Am avut o înţelegere, deci practic un deal, cu doamna Rădulescu Carmen (n.r. - avocata Carmen Rădulescu), cu DNA. La prima declaraţie pe care am dat-o în anul 2015, înţelegerea a fost următoarea... Şi de aceea am solicitat, şi aici se cuplează practic cu cererea de probaţiune, am solicitat dacă se poate să fie chemat, invitat - mă rog, nu ştiu cum se spune mai bine - şi domnul fost comisar şef Surducan (sau încă comisar şef, nu ştiu), şi domnul fost procuror Muntean. Pentru că practic mi s-a oferit, doamna preşedinte, mi s-a oferit de către DNA la acel moment -, neavând probe împotriva domnului Kiss, deci neavând, erau nişte probe făcute aiurea, eram singurul om care puteam să îl denunţ pe domnul Kiss - deci mi s-a oferit maximum, şi repet exact cuvintele domnului Surducan, maximum cu suspendare. Acest lucru aş dori să mă testaţi la poligraf, să vină martorii... Practic despre această este vorba. (...) Deci, toate cele trei entităţi, toate de notorietate, SRI-ul maghiar, sau mă rog serviciile secrete maghiare, atât serviciul secret românesc cu care m-am întâlnit şi am discutat personal la restaurantul Epy, plus DNA prin reprezentanţii dânşilor m-au asigurat că totul va fi 'ok'. Vă spun foarte sincer că eu în momentul ăla am şi crezut, pentru că dacă domnul Kiss, domnul Rus (n.r. - un alt inculpat din dosar), în momentul respectiv au stat în arest, le-au confiscat, pe mine efectiv m-au lăsat în pace, deci am zis că deal-ul sau mă rog afacerea care s-a făcut este o afacere cât se poate de corectă”, a declarat bărbatul, potrivit sursei citate.

Fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat în luna iunie 2018 de Tribunalul Bihor la 8 ani de închisoare cu executare pentru infracţiuni de corupţie. Instanţa a dispus confiscarea de la Kiss a peste 5,5 milioane de euro, sentinţa nefiind definitivă.