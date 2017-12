8 Martie…. ziua stripperilor

Majoritatea cluburilor de la malul mării au pregătit un program special, marţi seară, pentru a le atrage pe femei să chefuiască zgomotos, de ziua lor. Ca în fiecare an, de la aceste petreceri nu au lipsit trupele de stripperi, caz ce stârneşte mereu, în presă sau pe internet, controverse între taberele extreme ale „puritanilor” şi cele ce confundă libertatea cu libertinajul. Cei mai mulţi scapă din vedere că, pentru patronii cluburilor, 8 Martie este doar o ocazie profitabilă, iar pe afişele localurilor sunt oferite distracţii adaptate exclusiv publicului feminin. Succesul acestei reclame este impresionant: chiar dacă primele două zile au coincis cu începerea postului la ortodocşi, cluburile au fost luate cu asalt de grupurile de tinere. „Înarmate” cu nelipsitul plic, în ţinute sexy, parfumate şi zâmbind până la urechi, constănţencele au plătit marţi, în anumite restaurante, chiar şi meniuri de aproape 100 euro pentru a se bucura de o distracţie... tabu, unde tinerii cu muşchii bine conturaţi le-au dansat, le-au aprins imaginaţia şi simţurile pentru jumătate de oră, după care le-au abandonat... seduse şi neconsolate.

Taboo Boys, „senzaţia serii”. Pentru a lua pulsul nopţii, am ales clubul The Bank, care, deşi este ultimul apărut în peisajul local, se pare că începe să îşi eclipseze concurenţa bazându-se exact pe acest tip de distracţii. La ora 01.00, când „senzaţia serii”, trupa Taboo Boys, încă nu urcase pe scenă, erau 800 de tinere, întrucât accesul bărbaţilor a fost permis doar după spectacolul stripperilor. Peste doar o oră, localul atinsese capacitatea maximă, 1300 persoane, iar accesul a fost oprit până la ora 04.00. Show-ul a început cu o glumă făcută de gazde: spectatoarele au fost păcălite că invitaţii serii nu mai vin, iar pe scenă a urcat, timp de 20 minute, Mihăiţă Brutarul, alias „piticul porno”. Se pare că mărimea nu a contat, iar numărul minionului artist a avut succes la public. Apariţia pe scenă a dansatorilor a fost întâmpinată cu entuziasm, focuri de artificii şi sute de telefoane cu camere foto care înregistrau avid fiecare mişcare a acestora. Cum era de aşteptat, cele mai curajoase petrecăreţe au avut parte de un tratament special pe catwalk, unde băieţii le-au ridicat fără milă pulsul prin dans, mişcări provocatoare şi atingeri electrizante. „A fost cadoul nostru, nu există 8 Martie fără stripperi. Nu a fost un show erotic, cei de la Taboo nu au făcut decât să încânte privirea constănţencelor şi să facă o atmosferă plăcută de petrecere. Am adus această trupă pentru că e cea mai bine cotată: arată bine, au o coregrafie deosebită”, a declarat Alis Tudosă, PR-ul clubului. „Ne pregătim un an pentru acest spectacol: antrenament la sală, solar, dans, costume. Anul acesta am avut o coregrafie army, apoi un moment „Terminator”, costume tematice şi câte un număr solo”, a menţionat Mark, unul dintre cei patru băieţi din Taboo. „Trebuie să ştii să cucereşti o femeie prin dans. E doar un show. Majoritatea dintre noi suntem studenţi la Sport”, a adăugat el. Trupa a avut şase show-uri într-o singură seară, iar onorariul unui dansator este de minim 250 euro pentru un show.

Distracţia continuă, în această seară, cu o petrecere dedicată bărbaţilor, având ca invitată trupa Taboo Girls prezentată de Mihai Mitoşeru.