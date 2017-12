80 de ambasadori ai SUA în lume aşteaptă decizia lui Trump! Klemm rezistă!

Potrivit protocolului, odată cu învestirea unui preşedinte, toţi ambasadorii îşi scriu demisiile şi aşteaptă să vadă dacă sunt acceptate. Diplomatul Mircea Geoană a explicat tipicul acestui protocol, în încercarea de a clarifica următoarele mişcări ale lui Donald Trump după învestirea în funcţie. „Nu se pune problema de dat afară ambasadori. Fiecare ambasador trebuie să îşi scrie demisia şi să aştepte ca preşedintele să le confirme sau să le infirme decizia”, a declarat preşedintele PSRo. Pe 6 ianuarie, echipa de tranziţie a preşedintelui-ales al SUA, Donald Trump, a emis o solicitare prin care le cerea ambasadorilor numiţi pe criterii politice de Administraţia Barack Obama să părăsească posturile până la instalarea noului lider al SUA, pe 20 ianuarie, relata cotidianul The New York Times. Decizia noului preşedinte american este una normală, însă de obicei ambasadorii sunt schimbaţi doar după ce sunt numiţi înlocuitorii acestora, explică şi cotidianul The Independent.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU AMBASADORUL SUA LA BUCUREŞTI?

În ce priveşte România, aici ar fi o situaţie specială. Ambasadorului SUA la Bucureşti, Hans Klemm, nu este nevoit să plece din post, Klemm fiind diplomat de carieră, a precizat sâmbătă pentru Mediafax Ambasada SUA la Bucureşti. Hans Klemm a preluat funcţia de ambasador SUA în România în septembrie 2015. Anterior el a fost principal adjunct al asistentului secretarului de stat în cadrul Biroului de Resurse Umane şi în perioada iulie 2013-decembrie 2014 a ocupat funcţiile de director general interimar al Serviciului Diplomatic şi director interimar de personal al Departamentului de Stat. În 2012 Klemm a fost principalul reprezentant al SUA la APEC, the Asia Pacific Economic Cooperation forum (forumul Cooperare Economică Asia-Pacific), iar din 2010 a condus toate programele civile şi militare în domeniul statului de drept desfăşurate de SUA în Afganistan. El a mai îndeplinit multiple mandate în Japonia şi a lucrat şi la ambasadele SUA din Bonn, Seul şi Port of Spain.