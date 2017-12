80 de copii din Dobromir, senatori pentru o zi

Senatorul social democrat de Constanţa Nicolae Moga continuă campania „O zi parlamentar”, prin care 80 de copii din comuna Dobromir, care au fost transportaţi până în Capitală cu un autocar asigurat de către primarul comunei Dobromir, Visel Iusein, vizitează Parlamentul României. Până în prezent, în cadrul acestui program, care se derulează de aprox. doi ani, au vizitat Parlamentul 3.000 de copii din judeţ. „Încerc să ofer o bucurie cât mai multor copii, chiar dacă nu provin de pe raza colegiului unde am fost ales. Îi vizez pe cei care nu au avut ocazia de a vizita una dintre cele mai mari clădiri din lume, care pentru noi, românii, are o însemnătate aparte”, a spus Nicolae Moga, iniţiatorul acţiunii. În primă fază, elevii au efectuat un tur al corpului de clădire unde funcţionează Senatul României, vizitând principalele săli ale Senatului - Salonul Alb, Sălile Constantin Stere şi Avram Iancu. Apoi, după o prezentare a importanţei şi rolului Senatului, Moga a fost luat la întrebări de copii, care au fost interesaţi de mai multe aspecte: schimbarea sistemului de examene, care se face în fiecare an, cât de greu este să fii senator sau de ce politicienii nu pot să facă politică în şcoli.