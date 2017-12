80 de milioane de americani plătesc cu greu serviciile medicale

Circa 80 de milioane de americani au dificultăţi la plata îngrijirilor medicale sau au fost nevoiţi să facă împrumuturi pentru a le achita, arată un studiu american publicat miercuri. Proporţia americanilor activi care îşi plătesc cu greu îngrijirile medicale a crescut de la 34% în 2005 la 41% în 2007, potrivit anchetei unei fundaţii private de promovare a sănătăţii, Commonwealth Fund. Acestora li se adaugă şapte milioane de pensionari cu vîrsta peste 65 de ani care îşi plătesc cu greu cheltuielile medicale, ceea ce face ca numărul total al pacienţilor cu dificultăţi financiare să se ridice la peste 79 de milioane.

Studiul arată că majoritatea salariaţilor care cîştigă mai puţin de 40.000 de dolari pe an îşi plătesc cu greu îngrijirile. Circa 39% dintre cei în dificultate spun că şi-au cheltuit toate economiile pentru a plăti cheltuieli de sănătate, 30% s-au îndatorat pentru a face acest lucru, iar 29% îşi îndeplinesc cu greu nevoile primare, precum hrană, locuinţă şi încălzire. Un sfert dintre cei care s-au împrumutat pentru a-şi plăti facturile medicale au acumulat datorii de peste 4.000 de dolari, iar 12% de peste 8.000 de dolari. “Încetinirea creşterii economice actuale face şi mai urgentă pentru noua administraţie instituirea unei asigurări universale, care este marea prioritate pentru 2009”, a comentat preşedintele Commonwealth Fund, Karen Davis.

Global, proporţia americanilor care nu au asigurare medicală continuă să crească. Peste un sfert (28%) dintre americanii cu vîrsta între 19 şi 64 de ani, adică 50 de milioane de persoane, au fost lipsiţi de asigurare la un moment dat, în 2007, faţă de 21% în 2001. Acestora li se adaugă 25 de milioane de persoane cu asigurare minimă, proporţie care a urcat de la 9% în 2003 la 14% în 2007. Potrivit unui alt studiu, realizat de Kaiser Family Foundation, cei care nu au asigurare medicală vor plăti, în 2008, circa 30 de miliarde de dolari din propriul buzunar pentru îngrijiri medicale. Cei care nu sînt asiguraţi plătesc singuri 35% din costul real al îngrijirilor pe care le primesc, adică 583 de dolari pe an din totalul de 1.686 de dolari pe an, restul fiind subvenţionat din programe guvernamentale de tip Medicaid şi Medicare. În schimb, cei care sînt asiguraţi plătesc 17% din costul real al tratamentului, adică 681 dolari pentru o factură totală de 3.915 de dolari pe an. “Cei care nu au asigurare primesc mai puţine îngrijiri decît cei care au asigurare dar, proporţional, plătesc mai mult din propriul buzunar”, a spus Jack Hadley, cercetător la George Mason University, autor al studiului pentru Kaiser Family Foundation.