80% din constănţeni şi-au plătit impozitele locale

Ieri a fost ultima zi cînd persoanele fizice şi juridice şi-au mai putut plăti impozitele şi taxele locale pentru clădiri, terenuri şi autovehicule, aferente celui de-al doilea semestru al acestui an, fără să achite majorări de întîrziere. Începînd de astăzi, contribuabilii care nu şi-au achitat la timp obligaţiile către bugetul local plătesc pentru fiecare zi de întîrziere penalizări în valoare de 0,1%. Noul Cod Fiscal, intrat în vigoare la începutul acestui an, prevede doar două termene de plată a impozitelor şi taxelor locale, respectiv 31 martie şi 30 septembrie, faţă de patru termene valabile pînă anul trecut, ratele fiind egale. Trebuie menţionat că acelora care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale aferente primului semestru (ianuarie - iunie) pînă la data scadentă li se percep penalizări de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere, iar în cazul în care nu şi-au plătit nici impozitele şi taxele locale aferente celui de-al doilea semestru (iulie - decembrie) pînă ieri li se vor percepe în plus penalizări şi pentru întîrzierile aferente celui de-al doilea semestru. Reamintim că de bonificaţia de 5% nu au putut beneficia decît contribuabilii care şi-au achitat impozitele şi taxele pentru întregul an pînă la termenul scadent al primului semestru, respectiv 31 martie.

Ieri, cu toate că era ultima zi de plată a impozitelor şi taxelor aferente semestrului II, contribuabilii nu s-au înghesuit la ghişee. “În săptămîna premergătoare termenului scadent a fost mai aglomerat, însă acum, la ghişee, nu sînt mai multe persoane decît într-o zi normală de lucru“, a declarat Virginia Ştefănică, directorul executiv al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local. Ea a mai spus că pînă în ultima zi a lunii septembrie, 75% dintre contribuabili şi-au achitat impozitul pe teren, impozitul pe clădire a fost achitat în proporţie de 86%, iar 70% dintre posesorii de autovehicule şi-au plătit taxa auto. “Pînă la sfîrşitul anului, avem, însă, certitudinea că ne vom apropia mult de procentul maxim al încasărilor“, a mai spus Virginia Ştefănică. Impozitele sub 50 de lei inclusiv trebuiau să fie achitate integral pînă la 31 martie.