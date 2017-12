80% din membrii PLD Constanţa s-au înscris în PNL

Lovitură de teatru pentru Organizaţia Judeţeană a PLD Constanţa, care s-a trezit, peste noapte, că 80% din membrii săi s-au înscris în PNL. Membri de partid din şapte organizaţii locale ale PLD, din judeţul Constanţa, au revenit în PNL în cursul săptămînii trecute, după ce au completat un nou set de adeziuni individuale. Preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat că în ultimele săptămîni au solicitat să se întoarcă în partidul pe care-l părăsiseră 320 de membri ai organizaţiei judeţene a PLD, din totalul de 550 cîţi sînt legitimaţi în acest partid, iar alte 70 de cereri urmeză a fi analizate şi supuse votului în cadrul Delegaţiei Permanente a partidului, săptămîna viitoare. “Noi am înţeles rătăcirea care i-a marcat o perioadă de timp şi acum i-am primit cu sentimente de prietenie şi colegialitate liberală, pe toţi cei care au solicitat revenirea în partidul pe care l-au părăsit. Mai mult, cei şapte membri, din totalul de nouă ai Biroului Judeţean al PLD, care s-au întors acum “acasă”, vor primi funcţii în conducerea judeţeană a PNL”, a declarat Dragomir. Liderul liberal a mai precizat că o situaţie similară s-a petrecut în cursul acestei săptămîni şi la Ialomiţa unde aprox. 90% din membrii organizaţiei judeţene a PLD, au solicitat să revină în PNL. “Cei mai mulţi dintre noi am revenit în PNL, dar mai sînt şi cîţiva membri care nu au mai făcut parte, pînă acum, din acest partid. Sperăm că am dat tonul şi că, în scurt timp, toate organizaţiile teritoriale ale PLD-ului se vor întoarce la PNL. Este normal ca mai devreme sau mai tîrziu să se petreacă o astfel de mişcare întrucît istoria se repetă. La un moment dat erau mai multe partide liberale care, într-un final, s-au reunit în cadrul PNL. La nivel local, imputăm conducerii PLD lipsa unei strategii politice coerente, lipsa libertăţii de exprimare şi lipsa unui cadru democratic intern. Prin numirea lui Mircea Iustian la conducerea partidului s-a compromis ideea de PLD la nivel local. PLD a fost un experiment nefericit”, a declarat Sorin Şandru, proaspăt întors în PNL. El a adăugat că foştii membrii ai PLD au făcut parte din organizaţiile Eforie, Năvodari, Agigea, Techirghiol, Lumina şi Constanţa.

La rîndul său, senatorul Puiu Haşotti a declarat că şapte din cei nouă membri care formau conducerea PLD Constanţa au semnat adeziuni la PNL. ”Am aflat că domnul Iustian, într-o manieră foarte ”democrată”, şi-a refăcut conducerea făcînd numiri fără alegeri”, a spus Haşotti. El a mai spus că are informaţii potrivit cărora situaţia nu ar fi prea roz în PLD nici măcar la nivel central. ”S-a anunţat că Stolojan va candida pentru Parlamentul European. Eu am informaţii că Valeriu Stoica, marele strateg, îl împinge pe Stolojan să plece măcar pentru cîteva luni din ţară ca să poată preia conducerea partidului. Stolojan este un tip foarte credul însă de această manevră au aflat Gheorghe Flutur şi Cristian Boureanu, care au intrat în conflic cu Stoica”, a spus Haşotti. Deputatul Gheorghe Dragomir a amintit de situaţia înregistrată la Năvodari, unde mai mulţi membri PNL au decis să ”sară” în grădina PLD. ”La Năvodari au plecat din PNL, cîţiva foşti membri PD, aduşi de Stelian Duţu în urmă cu mai mult timp. Atunci cînd Alianţa DA a eşuat, aceştia nu s-au mai simţit în largul lor în PNL şi au căutat motive să plece. Nu este o mare pierdere pentru noi întrucît cei care au plecat nu au fost niciodată liberali. După părerea mea sînt nişte oameni fără viziune şi fără viitor politic şi nu au făcut altceva decît să lase locul unor oameni mai valoroşi care pot întări organizaţia de la Năvodari”, a spus Gheorghe Dragomir.