80% dintre cei cu hepatită acută C rămân purtători de virus

Circa 80 la sută dintre cei cu hepatită acută C rămân purtători de virus şi, într-un interval mai scurt sau mai lung, care ar putea să fie şi de până la 30 de ani, fac ciroza hepatică şi cancer de ficat, a declarat Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş". Potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, circa 1,4 milioane de persoane se îmbolnăvesc anual de hepatita A, 240 de milioane suferă de hepatită de tip B, iar 150 de milioane au contractat virusul hepatic C. La nivel mondial, hepatita ucide în fiecare an circa 1,4 milioane de persoane şi afectează alte sute de mii de persoane. Se estimează că în România sunt 10 la sută dintre cei 12 milioane de bolnavi de hepatită C care ar fi în Europa. Alarmant este faptul că specialiştii prognozează un vârf al incidenţei hepatitei în 2020, în urma cumulului obţinut între pacienţii infectaţi înainte de anul 1989 cu persoanele nou infectate prin utilizarea de droguri intravenoase, piercing sau tatuaje. Potrivit celui mai recent raport lansat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Boli de Ficat (ELPA), România se situează pe ultimul loc din 30 de state europene în ceea ce priveşte accesul pacienţilor cu hepatită la tratament şi servicii medicale specializate.