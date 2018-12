800 de pacienți din Constanța, VINDECAȚI! Vezi boala de care sufereau!

România devine un model de bune practici pentru alte țări în ceea ce privește lupta împotriva hepatitei C. Primul contract fără interferon s-a încheiat la un an după ce a fost demarat, iar rezultatele au vorbit de la sine: 5.860 de pacienți tratați, în loc de 5.000, cu o rată de succes de peste 99%, arată Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța. Abia după încheierea celui de-al doilea set de contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentul hepatitei C fără interferon, lucrurile au început să fie privite altfel. ”12.000 de pacienți au fost înrolați de această dată cu niveluri de fibroză F4, F3 și F2, iar oamenii au început să realizeze progresele rapide în încercarea de a contracara și inversa ritmul de prevalență, cu speranța clară că lupta împotriva acestei boli ar putea fi câștigată. O schimbare majoră în derularea contractelor de tip cost-volum-rezultat s-a realizat anul acesta, permițând existența mai multor medicamente substituibile în cadrul aceluiași contract sau aceleiași schimbări în programul de tratament”, menționează sursa citată. Cel de-al treilea set de contracte de tip cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon a început la 1 septembrie 2018, cu o lună înainte de termenul inițial asumat, iar numărul pacienților eligibili a crescut din nou la 13.000, permițând acces pacienților cu toate stadiile de fibroză, de la F1 la F4. Pe baza rezultatelor actuale, în cazul în care evoluția continuă, CNAS estimează că momentul în care accesul pacienților la tratamentul interferon free nu va mai fi condiționat de o anumită etapă a bolii nu este departe.Până în prezent, peste 800 de bolnavi de hepatită C din județul Constanța au fost tratați cu medicația fără interferon și au fost vindecați, garantează CJAS Constanța.

În primul contract au fost tratați 140 de bolnavi, în al doilea contract 360 de pacienți, iar acum în acest al treilea contract au fost incluși până în prezent aproximativ 300 de pacienți, programul aflându-se încă în derulare.

Toate aceste demersuri au făcut din modelul românesc de tratare a hepatitei cronice virale de tip C, prin intermediul medicației interferon free, un exemplu de bună practică la nivel European, subliniază sursa citată.