800 milioane euro, eliberate din rezervele băncilor

BNR va elibera circa 800 milioane euro din rezervele băncilor, stabilind rezerva minimă obligatorie fără să ia în calcul pasivele în valută cu scadenţă de peste doi ani, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. \"Dacă s-ar face un calcul static, la stoc, ar fi sub un miliard de euro, sau 800 milioane euro\", a spus Isărescu. Surse din banca centrală au declarat, la începutul lunii aprilie, că băncile au finanţări cu scadenţă reziduală mai mare de doi ani în valoare totală spre două miliarde euro, ceea ce înseamnă că decizia BNR de eliminare a acestora din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii va elibera circa 800 milioane euro. Reamintim că, la sfîrşitul lunii martie, BNR a decis ca rata rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele în valută cu scadenţă reziduală mai mare de doi ani se fie redusă la zero, faţă de 40% în prezent, începînd cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2009. RMO la pasivele în lei rămîn deocamdată la 18% indiferent de scadenţă. BNR va fi \"generoasă\" însă cu reducerea RMO în valută constituite de băncile comerciale, în funcţie de nevoile de creditare şi termenii acordurilor cu FMI şi UE a precizat Isărescu. Referitor la atingerea ratei de solvabilitate de 10%, care cade în sarcina băncilor de la 1 septembrie 2009 pentru a face faţă crizei, şeful BNR a explicat că necesarul de capital suplimentar nu depăşeşte 1 miliard de euro. \"Din cîte ştiu eu, nu depăşeşte miliardul de euro necesarul de capital suplimentar (...) Oricum se va face în două etape, vor avea destul timp (pentru recapitalizare - n.r.)\", a adăugat Isărescu. După testele de stres, nicio bancă nu a avut o solvabilitate mai mică de 8%, dar au fost bănci pentru care rata de adecvare a coborît sub 10%, deci vor trebui să-şi majoreze capitalurile. Limita minimă pentru indicatorul de solvabilitate (raportul dintre fonduri proprii şi active ponderate în funcţie de riscuri) este de 8%, dar banca centrală va ridica pragul minim la 10%, ca marjă de siguranţă. Potrivit prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu, rata de solvabilitate de 10% trebuie menţinută de bănci pînă în 2011, cînd se încheie acordul cu Fondul Monetar Internaţional. În funcţie de profilul de risc şi managementul riscului de la instituţiile de credit, BNR poate solicita, potrivit legii, chiar o rată de solvabilitate minimă mai mare de 10%. Aceste măsuri pot fi adoptate doar pe termen limitat şi pe baza unor criterii clare, Georgescu afirmînd că, în ultimii şase-şapte ani, nu a fost cazul pentru asemenea decizii.