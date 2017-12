8.200 lei pentru un hârb? Yes, please!

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus vor putea fi accesate de către persoanele fizice și juridice din România începând cu 18 mai, a anunțat joi ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu - „Prin Rabla Clasic se vor acorda 6.500 lei în schimbul unei mașini mai vechi de opt ani, la care - în premieră - se mai pot adăuga 1.700 lei pentru cei care vor cumpăra mașini hibrid și 1.000 lei pentru cei care aleg vehicule cu emisii de cel mult 98 grame CO2. Toate primele pot fi cumulate“. Totodată, prin Rabla Plus, românii care cumpără mașini 100% electrice vor încasa un eco-bonus de 10.000 euro. De notat că, pentru a intra-n Rabla Plus, nu trebuie să aduci la schimb o vechitură. Totuși, dacă aduci o rablă mai veche de opt ani, la cei 10.000 euro se mai pot adăuga încă 6.500 lei. La rândul său, șeful Administrației Fondului de Mediu, Cornel Brezuică, a punctat că bugetul Rablei Clasice este de 180 milioane lei, în 2017; pentru Rabla Plus, alocarea financiară de la centru este de 45 milioane lei. Suma cumulată este mai mare cu 30% față de cea din 2016. „Luni și marți vom încheia contracte cu producătorii și dealerii auto înscriși în cele două programe. Miercuri vom centraliza datele, iar de joi, 18 mai, românii pot intra în posesia voucherelor. O noutate - programele sunt multianuale, se desfășoară timp de trei ani. În 2017, sesiunea de accesare va fi deschisă până la 15 decembrie. Și încă o premieră - firmele care depun documente cu neclarități nu vor fi respinse din start, ci vor ajunge pe o listă separată, pentru clarificări, timpul de așteptare, în aceste cazuri, fiind de circa zece zile“, a spus Brezuică.