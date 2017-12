”M-am săturat să fiu doctor în țara mea, m-am săturat să fiu considerată criminală, idioată!”

Grupul doctorilor inițiat pe rețeaua de socializare Facebook, intitulat ”Alianța medicilor pentru modernizarea în Sănătate”, continuă să adune numeroși susținători, fie medici, asistenți medicali, fie pur și simplu oameni de rând. Sunt deja cu mult peste 20 de mii, majoritatea doctori. Își spun nemulțumirile fără să le mai pese de nimic. Își spun părerile referitoare la afirmațiile unor politicieni sau sindicaliști. Un medic, însă, ne-a atras atenția în mod special. Este, poate, printre puținii care au spus lucrurilor pe nume, într-un anumit fel. ”M-am săturat să fiu doctor în țara mea, m-am săturat să fiu considerată nenorocită, criminală, idioată etc. M-am săturat să mi se spună: „știai în ce te bagi“. Ei bine nu, nu știam, nimeni nu știa. Dacă știam, nu făceam medicina în veci”, așa își începe nemulțumirea cea care semnează Cristina Tudor, medic primar chirurgie generală. Medicul susține că putea să facă orice altceva. ”Ce credeți, că nu suntem în stare să facem altceva? La câte umilințe am îndurat ca doctor, acum pot să fac orice, de la a spăla bătrânii la fund, pe care, de altfel, mulți fii și fiice iubitori sunt scârbiți și indignați că trebuie să o facă ei, până la a da cu sapa sau cu var. Munca nu este umilitoare, cum cred o grămadă de cetățeni ai României, cum am auzit de la o mulțime de pacienți neasigurați, că ei au liceul și nu pot accepta orice slujbă, este sub demnitatea lor, ce, ei sunt proști să muncească pe 1.000 - 1.500 lei, dar noi trebuie, noi avem vocație”, spune ea.

”NU ȘTIA...” Este extrem de nemulțumită că nu știa că a face medicină în România înseamă că ești un criminal, șpăgar etc. ”Nu știam că singurul drept pe cale îl am la sfârșitul facultății este să fiu jignită de toată lumea și Doamne ferește să te superi. Nu știam că am câștigat dreptul de a munci până la epuizare și tot nu este destul. Nu știam că totul va fi un lux, o pereche de blugi, o bluză, că de casă sau mașină nici nu poate fi vorba. Și că, dacă îndrăznesc să doresc mai mult, asta va fi o ofensă groaznică adusă poporului român”, se arată în indignarea scrisă pe rețeaua de socializare. Și Nemulțumirile continuă, din păcate, multe dintre ele cât se poate de justificate și reale. ”Nu știam că trebuie să dorm cu telefonul pe pernă la propriu și nu la figurat”, dar...

”ACUM ȘTIU...” ”Dar acum știu. Este drept că am avut nevoie de 18 ani ca să înțeleg și asta denotă cât de proastă și credulă sunt, să cred și să sper că se va schimba ceva. Și nu aveți decât să îmi deschideți câte procese de malpraxis doriți și să îmi cereți compensații ca în America, oricum nu am nimic, pentru că frigiderul pe care am dat 1.000 de lei, acum 13 ani, nu mai valorează nimic și cu cărțile nu aveți ce să faceți”, mai scrie doctorul. Este pesimistă, nu crede că anunțata grevă din Sănătate va schimba ceva. Este convinsă că se va găsi un mijloc să o facă ilegală, iar oamenii să urască și mai mult personalul medical, doctorii în mod special. Personal, este decisă să nu mai accepte pomana nimănui. ”(...) nimeni nu ne poate obliga să nu ne dăm demisia sau să intrăm în concediu fără plată. Îmi cer scuze pacienților minunați pe care i-am avut. Mulți dintre voi chiar sunteți minunați, dar eu nu mai pot să accept mizeria din sistemul medical românesc și, dacă nu se întâmplă nimic cât de curând, eu părăsesc acest sistem”, semnează Cristina Tudor, medic primar chirurgie generală.

Atac informatic!?

”Ieri (19 august - n.r.) am fost supuși unui atac informatic, iar contul de Facebook al Alianței Medicilor a fost suspendat temporar. Am creat un cont nou, iar până la deblocarea precedentului am creat o nouă pagină publică oficială a Alianței pe Facebook la adresa: https://www.facebook.com/AliantaMedicilor.ro”, anunța, ieri, un administrator al grupului, dr. Coriu Letiția.