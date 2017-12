”War Room”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Drama ”War Room”, de Alex Kendrick, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, la sfârşitul săptămânii trecute, cu încasări de 9,35 milioane de dolari. ”War Room”, un film de factură religioasă, debutase pe locul al doilea în box office-ul nord-american, în săptămâna anterioară. Această peliculă, produsă cu un buget redus, de 3 milioane de dolari, spune povestea unei bogate familii afro-americane ce îşi găseşte forţa de a rezolva problemele cu ajutorul bătrânei lor vecine, care îi învaţă virtuţile war room-ului ei, o cameră specială în care se roagă.

Filmul biografic ”Straight Outta Compton” a coborât pe poziţia a doua în box office-ul nord-american, cu încasări de 8,85 milioane de dolari de vineri până duminică. Premiera ”A Walk in the Woods”, de Ken Kwapis, cu Emma Thompson, Robert Redford şi Nick Nolte, s-a situat pe locul al treilea, cu încasări de 8,4 milioane de dolari. Filmul ”Misiune: Imposibilă. Naţiunea secretă / Mission: Impossible - Rogue Nation”, cu Tom Cruise în rolul principal, a coborât o poziţie, până pe locul al patrulea, cu încasări de 7,15 milioane de dolari. Pe poziţia a cincea în box office-ul nord-american s-a situat o altă premieră, ”Transportatorul: Moştenirea / The Transporter Refueled”, de Camille Delamarre, cu Ed Skrein în rolul principal, care a avut încasări de 7,13 milioane de dolari. ”No Escape”, un film de acţiune, cu Owen Wilson, Michelle Monaghan şi Pierce Brosnan în rolurile principale, s-a situat pe locul 6, cu încasări de 5,44 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Agentul de la U.N.C.L.E. / The Man from U.N.C.L.E.”, cel mai recent film al regizorului Guy Ritchie, a pierdut un loc şi a coborât pe poziţia a şaptea, cu încasări de 3,44 milioane de dolari. Poziţia a opta în box office-ul nord-american este ocupată de o altă premieră, animaţia ”Un gallo con muchos huevos”, în regia lui Gabriel Riva Palacio Alatriste, care a avut încasări de 3,4 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul horror ”Sinister 2”, regizat de Ciarán Foy, a coborât de pe locul 5 pe 9, cu încasări de 3,37 milioane de dolari de vineri până duminică.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele din America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, este completat de animaţia ”Întors pe dos / Inside Out”, de Pete Docter şi Ronaldo Del Carmen, care a avut încasări de 3,14 milioane de dolari.