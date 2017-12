85 de ani de la naşterea actriţei Audrey Hepburn

Actriţa de origine belgiană Audrey Hepburn, născută pe 4 mai 1929, a fost considerată o legendă a cinematografiei mondiale şi un model al eleganţei. Ea a murit din cauza unui cancer, în Elveţia, pe 20 ianuarie 1993, la vârsta de 63 de ani. Audrey Hepburn a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din "Vacanţă la Roma", în 1954, şi un altul pentru acţiunile ei umanitare, în 1993. După imensul succes înregistrat de filmul "Vacanţă la Roma", Audrey Hepburn a devenit unul dintre cele mai apreciate staruri de la Hollywood, jucând în numeroase filme, dintre care cele mai cunoscute sunt "Mic dejun la Tiffany/ Breakfast at Tiffany's", "My Fair Lady", "Povestea unei călugăriţe/ The Nun's Story" şi "Funny Face". În ultima perioadă a vieţii sale a fost cunoscută mai ales pentru munca umanitară depusă în calitate de ambasadoare a bunăvoinţei din partea UNICEF. Imaginea ei de simbol al cinematografiei a rămas vie de-a lungul timpului. Astfel, la începutul anului 2006, actriţa a fost aleasă cea mai frumoasă femeie a tuturor timpurilor. Pe de altă parte, în aprilie 2014, Audrey Hepburn a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din ultimii 50 de ani. Stilul vestimentaţiei sale continuă să fie popular în rândul femeilor din toată lumea până în zilele noastre. Rochia neagră Givenchy din filmul "Mic dejun la Tiffany", de Blake Edwards, a fost vândută la licitaţie în 2006 cu peste 462.000 de lire sterline, cel mai mare preţ obţinut pentru o rochie dintr-un film.