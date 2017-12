Printr-o decizie ministerială, la 23 februarie 1926, a fost înfiinţat Serviciul Hidrografic, instituţie de bază în asigurarea hidrometeorologică sau a navigaţiei flotei militare şi civile române. Specialiştii acestei ramuri a marinei aveau misiunea să asigure navele cu hărţile şi instrumentele necesare navigaţiei, controlului cronometrelor, date meteorologice şi oceanografice. „85 de ani în slujba siguranţei navigaţiei” este titlul sugestiv al unui compendiu monografic tipărit la Editura Direcţiei Hidrografice Maritime Constanţa, lansat recent de către un colectiv format din ofiţeri, maiştri militari şi personal civil din cadrul Forţelor Navale Române, pentru a omagia momentul aniversar al armei sub care slujesc pavilioanele marinei militare. Lucrarea este semnată de Dan Vornicu, Ionel Toader, Gheorghe Popa şi Valentin Ciuchea, sub coordonarea lui Adrian Filip. Cartea prezintă aspectele semnificative ale evoluţiei Serviciului Hidrografic, prin evidenţierea principalelor activităţi şi evenimente desfăşurate de către cei care au lucrat în acest domeniu, de la mugurii hidrografiei româneşti, ce au început să răsară încă din anii 1882 - 1883, până în prezent. La apariţia lucrării şi-a adus contribuţia, în calitate de referent, şi apreciatul istoric constănţean, dr. Mariana Păvăloiu.

„Efortul nostru s-a dorit a fi un remember al celor 85 de ani depuşi în slujba siguranţei navigaţiei de către mii de marinari din Serviciile Hidrografice de la Dunăre şi Mare, unite, în 1956, sub cupola Direcţiei Hidrografice Maritime. În structura lucrării, am acordat un loc distinct comandanţilor ce au fost în fruntea instituţiei, aceştia fiind personalităţi ale Forţelor Navale, remarcându-se atât în domeniul militar, cât şi în domeniul civil. În paginile cărţii au fost reproduse hărţi, planuri şi fotografii vechi ce reprezintă instantanee ale timpurilor şi locurilor studiate, ajutându-ne să privim lumea prin ochii celor dinaintea noastră. Ele exprimă, în final, o poveste care poate fi transmisă doar în acest mod, reuşind să ne influenţeze în bine viaţa de zi cu zi. Am atins, fie şi numai lapidar, acea parte romantică pentru neofiţi, farurile, ce sunt în grija Direcţiei, a oamenilor care departe, în largul mării, la Sulina ori în mijlocul oraşului, la Constanţa, veghează neîntrerupt la buna desfăşurare a navigaţiei maritime”, a declarat cpt. cdor. ing. Dan Vornicu, unul dintre autorii acestui studiu istoriografic.

„Suntem convinşi că în cele peste 120 de pagini nu am putut strânge întregul efort al celor care şi-au dedicat cei mai frumoşi ani din viaţă hidrografiei, cartografiei, meteorologiei, semnalizării maritime şi domeniului aparatelor electrice de navigaţie, dar este o lucrare pe care o dedicăm cu drag celor dinaintea noastră şi celor care vor veni după noi. Ne bucură faptul că şi noi, cei care lucrăm, în prezent, în această instituţie, am reuşit să îmbunătăţim activitatea în domeniul hidrografiei - oceanografiei, cartografiei, semnalizărilor maritime şi meteorologiei prin modernizarea cu tehnică şi echipamente moderne la nivelul ţărilor cu tradiţie în aceste domenii din Europa şi din lume”, a adăugat cpt. cdor. ing. Dan Vornicu.