85 de cineaşti iranieni cer eliberarea lui Jafar Panahi

Un grup de 85 de cineaşti iranieni cere, într-o scrisoare deschisă, eliberarea regizorului Jafar Panahi, încarcerat la începutul lunii martie şi care se află de o săptămână în greva foamei. Pe de altă parte, familia şi avocatul lui Panahi au declarat că încă aşteaptă să afle dacă regizorului i se va aproba cererea de eliberare condiţionată. Mentorul său, Abbas Kiarostami - al cărui film ”Certified Copy” a candidat la trofeul Palme d\'Or la Festivalul de Film de la Cannes - a denunţat atacurile autorităţilor iraniene împotriva artiştilor şi a cerut eliberarea lui Panahi.

Jafar Panahi, în vârstă de 49 de ani, este încarcerat în Iran, în închisoarea Evin, de pe 1 martie, pentru că ar fi făcut un film despre controversatele alegeri care au avut loc în ţara sa, în 2009. În urmă cu o săptămână, cineastul a denunţat relele tratamente la care a fost supus în închisoarea din Evin şi a anunţat că este în greva foamei pentru a obţine eliberarea până la proces. Regizorul iranian a declarat că este nevinovat, într-o scrisoare făcută publică la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes (12 - 23 mai). Faptul că este încarcerat l-a împiedicat pe Panahi să participe la Festivalul de Film de la Cannes, unde a fost invitat să facă parte din juriu. În deschiderea festivalului de la Cannes, pe 12 mai, preşedintele juriului, Tim Burton, a strâns semnături pentru eliberarea lui Panahi şi a lăsat un scaun gol, în juriu, în mod simbolic. Săptămâna trecută, la Cannes, organizatorii au arătat un clip cu Panahi, povestind despre interogatoriile la care a fost supus. Jafar Panahi, care susţine în mod deschis grupările ce se opun preşedintelui Mahmoud Ahmadinejad, a fost arestat împreună cu soţia, fiica şi invitaţii săi, de oameni îmbrăcaţi în haine civile, care au pătruns pe neaşteptate în locuinţa sa, pe 1 martie, a anunţat, pe 2 martie, fiul cineastului, Panah Panahi. Necunoscuţii au percheziţionat locuinţa cineastului şi i-au confiscat computerul şi lucrurile personale. Potrivit presei internaţionale, acesta ar fi fost arestat pentru că urma să producă un film ostil regimului din Iran şi ar fi dorit să distribuie această producţie.

Jafar Panahi, fost asistent al cineastului Abbas Kiarostami, este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori ai ”noului val” iranian. A fost recompensat, printre altele, cu Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia din 2000, pentru ”Cercul / Dayereh” şi cu Ursul de Argint la Festivalul de la Berlin din 2006, pentru ”Offside”. A fost premiat de două ori la Festivalul de Film de la Cannes (”The White Balloon”, premiul Caméra d\'Or 1995; ”Crimson Gold”, premiul juriului secţiunii Un Certain Regard 2000). Jafar Panahi a mai fost arestat pentru scurt timp, împreună cu familia sa, în vara anului trecut, după ce a asistat la o ceremonie de comemorare a lui Neda Agha Soltan, o tânără manifestantă ucisă în timpul mişcărilor de protest faţă de realegerea preşedintelui Ahmadinejad, în iunie 2009, devenită un simbol al opoziţiei. Panahi nu mai are dreptul de a părăsi Iranul de când şi-a arătat în mod public sprijinul pentru opoziţie la Festivalul de Film de la Montréal, vara trecută, arborând culoarea verde, un simbol al acesteia. Din acest motiv, el nu a putut participa la Festivalul de Film de la Berlin din februarie, unde a fost invitat. În ciuda succesului avut în străinătate, filmele sale sunt cenzurate în Iran. Ca mulţi alţi artişti iranieni, victime ale cenzurii oficiale din ce în ce mai mari din ultimii ani, acesta l-a susţinut pe fostul premier Mir Hossein Moussavi în campania pentru alegerile prezidenţiale. Mai mulţi cineaşti celebri, printre care Steven Spielberg, Martin Scorsese, Robert De Niro, Robert Redford, Francis Ford Coppola, Joel and Ethan Coen, Ang Lee, Michael Moore şi Oliver Stone, au semnat o petiţie, în aprilie, pentru eliberarea lui Jafar Panahi.