86% dintre ruși cred în Putin

09:42:22 / 29 Mai 2015

Ca si altii,Rusii nu cred in dictator

Nu e adevarat. Rusii nu cred in Putin,ci doar in faptul ca prin constrangerea impusa,populatia Rusiei nu o ia razna dupa schimbarile politico-economice din Europa si din tara lor. Populatia rusiei nu vrea dictatura lui Putin,insa e constienta ca fara regimul de fier,ar fi dominati de mafii dure si ar fi mult mai rau decat in Romania. Ambitiile si orgoliile lui Putin si ale altor dementi politici sunt altceva,adica ceva similar cu ambitiile altor lideri din lume,totul fiind alimentat de lacomie. Nici un popor nu e vinovat de porcarii,sunt vinovati cei care ajung sa controleze popoarele.